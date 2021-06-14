Что читают пацанки: ТОП-5 любимых книг от ученицы Школы леди Виктории #Снежа Топчай
Виктория #Снежа Топчай поделилась списком книг, которые может перечитывать по несколько раз.
«Алые паруса», Александр Грин
– Книга о том, что каждый может сделать для близкого чудо, – говорит девушка.
«Мизери», Стивен Кинг
– Это психологический триллер, – объясняет Вика. – Мне хотелось закрыть ее, но при этом не могла оторваться, хотелось узнать конец этой чудовищной истории.
«Юг без признаков севера», Чарльз Буковски
– Это сборник рассказов про бабников и пьяниц, – говорит девушка. – На первый взгляд, простая, но глубокая книжка.
«Врата неба», Хулио Кортасар
– Еще один сборник рассказов писателя, которые смешивал в своих историях реальность и фантастику, – говорит Вика. – Хотя в рассказе «Письмо в Париж одной сеньоре» нет никакой фантастики. Но есть безумие.
«Кругом одни идиоты», Томас Эриксон
– После этой книжки мне стало проще общаться с людьми – понимать, кто есть кто. В ней найдете ответы на много вопросов. Например, на какие типы стоит делить людей, чтобы с ними стало комфортно общаться? Или, по крайней мере, полезно?
Напомним,