Что читают пацанки: ТОП-5 любимых книг от ученицы Школы леди Виктории #Снежа Топчай

Виктория #Снежа Топчай поделилась списком книг, которые может перечитывать по несколько раз.

За кадром реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) девушки продолжали работать с педагогами Школы леди. Они получали индивидуальные консультации от психолога проекта Наталии Борисовой, посещали виртуальные музеи мира и смотрели фильмы по рекомендациям завуча Екатерины Виноградовой, а также читали книги по совету директора Татьяны Мокриди . За кулисами шоу ученица Школы леди Виктория #Снежа Топчай поделилась списком любимых книг.

«Алые паруса», Александр Грин

– Книга о том, что каждый может сделать для близкого чудо, – говорит девушка.

«Мизери», Стивен Кинг

– Это психологический триллер, – объясняет Вика. – Мне хотелось закрыть ее, но при этом не могла оторваться, хотелось узнать конец этой чудовищной истории.

«Юг без признаков севера», Чарльз Буковски

– Это сборник рассказов про бабников и пьяниц, – говорит девушка. – На первый взгляд, простая, но глубокая книжка.

«Врата неба», Хулио Кортасар

– Еще один сборник рассказов писателя, которые смешивал в своих историях реальность и фантастику, – говорит Вика. – Хотя в рассказе «Письмо в Париж одной сеньоре» нет никакой фантастики. Но есть безумие.

«Кругом одни идиоты», Томас Эриксон

– После этой книжки мне стало проще общаться с людьми – понимать, кто есть кто. В ней найдете ответы на много вопросов. Например, на какие типы стоит делить людей, чтобы с ними стало комфортно общаться? Или, по крайней мере, полезно?

Напомним,