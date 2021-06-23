Дочь Риз Уизерспун показала своего парня, который похож на ее отца в молодости

23 июня 2021 14:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дочь Риз Уизерспун показала своего парня, который похож на ее отца в молодости
Риз Уизерспун с дочкой
instagram.com/avaphillippe

21-летняя дочь Риз Уизерспун приоткрыла занавес своей личной жизни.

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У дочери Риз Уизерспун - Авы - появился бойфренд. Долгое время молодой человек был «мистическим» персонажем, о котором пресса знала, но снимков не видела.

Однако недавно в своем Инстаграм Ава опубликовала редкую милую фотографию с любимым - Оуэном Махони. Влюбленная парочка сделала кадр на фоне известного моста на Конгресс-авеню.

Ава и Оуэн очень хотели увидеть, как летучие мыши вылетают из-под городских мостов, но, увы, этого не произошло.

Летучие мыши застеснялись… так что вот наша фотография, - подписала снимок девушка.

Ава Уизерспун с парнем / instagram.com/avaphillippe
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Фото Авы с бойфрендом вызвало невероятный резонанс. Подписчики девушки отметили в комментариях к фото, что ее молодой человек поразительно похож на ее отца Райана Филиппа в молодости, а она сама - копия своей матери.

Выглядит, словно ты со своим отцом, или же это более молодая версия ваших родителей, - пишет один из фолловеров девушки.

Напомним,

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