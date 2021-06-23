Дочь Риз Уизерспун показала своего парня, который похож на ее отца в молодости
21-летняя дочь Риз Уизерспун приоткрыла занавес своей личной жизни.
Однако недавно в своем Инстаграм Ава опубликовала редкую милую фотографию с любимым - Оуэном Махони. Влюбленная парочка сделала кадр на фоне известного моста на Конгресс-авеню.
Ава и Оуэн очень хотели увидеть, как летучие мыши вылетают из-под городских мостов, но, увы, этого не произошло.
Летучие мыши застеснялись… так что вот наша фотография, - подписала снимок девушка.
Выглядит, словно ты со своим отцом, или же это более молодая версия ваших родителей, - пишет один из фолловеров девушки.
Напомним,