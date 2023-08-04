«Скоро приїду, обіймами все розкажу»: GROSU звернулась до усіх батьків України

Співачка GROSU присвятила пісню усім татам і мамам України.

Співачка GROSU у день народження свого батька випустила зворушливу пісню «Батьки» та присвятила її всім українським татам і мамам.

У світі є дуже багато пісень про кохання, але немає про велику любов до батьків. Цією піснею я дуже хочу підтримати всіх, хто втратив рідних, та тих, кого вимушено розділила відстань. Хочу підштовхнути кожного слухача ще більше цінувати родину і не боятися говорити найближчим, як вони їх кохають.

Трек записували на відомій американській студії, де свої хіти створювало багато світових артистів.

Хоч і працювала зі мною професійна команда зі світовим ім'ям, але традиційно штрихи треку доробляла моя українська музична команда! Адже наші – найкращі!.

GROSU з батьком / Пресслужба

Разом з треком артистка випустила лірик-відео. Знімали на айфон.

Відеоробота на трек «Батьки» вийшла абсолютно простою, бо в найважливіших в світі речах вичурність – зайва.

Зі своїми рідними Grosu бачиться рідко. Зі своїм татом вона бачилась майже пів року тому, коли приїздила в Україну. А, з мамою зустрілась на свій день народження у червні, коли Анна Гросу разом з молодшим братиком Аліни приїздили до Лос-Анджелесу. Зідзвонюватись з рідними теж виходить рідко, адже різні часові пояси даються взнаки.

Дуже сумую. Але хочу отримати цінні знання з акторства і якнайшвидше повернутися до рідної України. Загалом навчання в американських школах акторства триває два роки, але я обрала більш прискорену програму навчання. Адже мені є чим займатися і як розвиватися в нашій країні, тому вже скоро я повернусь додому.

GROSU з батьком / Пресслужба

Сьогодні відеодзвінок буде обов'язковим не дивлячись ні на що, адже в її родині особливий день. Сьогодні день народження у тата Аліни – Михайла Гросу. Аліна підкреслила, що великі святкування переносяться на той час, коли Україна здобуде Перемоги, а поки ж Михайло Михайлович святкуватиме у колі найближчих.

Це найголовніше – що рідні будуть поряд з ним, а я приєднаюсь по відео.

Відзначимо, що співачка надзвичайно близька з батьком.





В мого тата надзвичайно гарна інтуїція, все, що він скаже, збувається за рік чи два. Деколи не погоджуєшся, але потім розумієш, що він був правий. Приємно, що мені це також передалося відсотків на 80, я так само відчуваю людей, як він. Для мене дуже важлива думка батька, тому що якщо вже батькові подобається, то це вже точно добре. Адже він вимоглива людина. Він стриманий, трудолюбивий, серйозний, цілеспрямований чоловік та суворий батько.

GROSU з батьком / Пресслужба

Та за суворістю Аліна з самого дитинства відчуває теплу любов та щиру підтримку.

Я вдячна татові абсолютно за все! За його підтримку, виховання, поради, за те, що він в мене є. З ним як за кам'яною стіною. Він з тих чоловіків, з якими не страшно ніщо, на нього завжди можна покластися, але я намагаюсь не перекладати на нього свої проблеми і всі моменти вирішувати самостійно, але я знаю, що в мене є тато, і мені спокійніше на душі від цього.

Тож і прем'єра сьогоднішня символічна та пронизана любов'ю до батьків. Аліна підкреслює, що пісня присвячена не лише її батькам, а кожному татові та мамі України.

Прем’єра пісні та відеороботи «Батьки» відбулася на офіційному YouTube-каналі співачки.

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