Слава Дьомін розповів, чому не любив літні табори в дитинстві
За лаштунками розважального шоу «Хто зверху?» ведучий Слава Дьомін поділився спогадами про наболіле.
За лаштунками шоу «Хто зверху?» зірка розповів, з чим у нього асоціюється літо в дитинстві.
Я ненавидів дитячі табори й ніколи не хотів туди їздити. Не було в родині дачі чи бабусі в селі, куди можна було поїхати на город. Тож я – дитина асфальту, – каже Слава Дьомін. – А ще в дитинстві мав проблеми з зором. Тому двічі на рік мене відправляли полежати в лікарні. Це потрібно було для коригування. Тож я знав, що на літніх канікулах обов’язково проведу в лікарні два тижні. Можливо, через це й не любив табори.
На заході України темнішає пізніше, ніж у Києві. Пам’ятаю, як годинник показував близько 22:30, а у Львові досі було видно. Кайф! – каже ведучий. – Коли переїхав до столиці, то дуже здивувався, що о 21:00-21:30 вже темно. Тому саме світлі вечори у Львові закарбувалися в пам’яті.
Нагадаємо,