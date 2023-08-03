Слава Дьомін розповів, чому не любив літні табори в дитинстві

3 августа 2023 12:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Слава Дьомін розповів, чому не любив літні табори в дитинстві
Ведучий Слава Дьомін
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками розважального шоу «Хто зверху?» ведучий Слава Дьомін поділився спогадами про наболіле.

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У багатьох літні канікули асоціюються з дитячими таборами або проведенням часу в селі разом із бабусею й дідусем. Однак ведучий Слава Дьомін зізнався Новому каналу: він ненавидів ці табори! 

За лаштунками шоу «Хто зверху?» зірка розповів, з чим у нього асоціюється літо в дитинстві.

Я ненавидів дитячі табори й ніколи не хотів туди їздити. Не було в родині дачі чи бабусі в селі, куди можна було поїхати на город. Тож я – дитина асфальту, – каже Слава Дьомін. – А ще в дитинстві мав проблеми з зором. Тому двічі на рік мене відправляли полежати в лікарні. Це потрібно було для коригування. Тож я знав, що на літніх канікулах обов’язково проведу в лікарні два тижні. Можливо, через це й не любив табори.

Ведучий Слава Дьомін / Пресслужба Нового каналу

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Найяскравішим спогадом Дьоміна є світлі літні вечори в рідному Львові.

На заході України темнішає пізніше, ніж у Києві. Пам’ятаю, як годинник показував близько 22:30, а у Львові досі було видно. Кайф! – каже ведучий. – Коли переїхав до столиці, то дуже здивувався, що о 21:00-21:30 вже темно. Тому саме світлі вечори у Львові закарбувалися в пам’яті.

Нагадаємо, 

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