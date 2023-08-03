Зірка серіалу «Зв’язок» Катерина Файн розповіла про першу за час війни роль

3 августа 2023 12:15 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Зірка серіалу «Зв’язок» Катерина Файн розповіла про першу за час війни роль
Акторка Катерина Файн
Пресслужба Нового каналу

Акторка скетчкому Нового каналу «Зв’язок», прем’єра якого відбудеться восени, Катерина Файн розповіла про зйомки в цьому проєкті.

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Робота над серіалом «Зв’язок» кипить! Новий канал продовжує знайомити глядачів з головними героями багатосерійної комедії. Однією з сімейок скетчкому Нового каналу є одесити Ігор і Свєта, ролі яких виконують Саша Рудинський і Катерина Файн. За сюжетом війна розлучила пару: вона залишилася в Сорренто, куди приїхала незадовго до 24 лютого, а він – в Одесі, і потайки від дружини записався в місцеву ТрО. І в день російського вторгнення закохані дізнаються, що скоро стануть батьками. 

Катерина Файн поділилася деталями зйомок серіалу Нового каналу і розповіла про схожості між собою та героїнею.  

Серіал «Зв’язок» – цікавий та кумедний, хоч і є моменти, де взагалі не до сміху…Словом, дуже життєво! Коли ми з Сашею читали сцени, я буквально з перших фраз почала «колотись»! Одразу виникла думка: «А як знімати, якщо це настільки смішно?» Так і сталося: на знімальному майданчику було дуже складно не сміятись. Іноді через це доводилося писати багато дублів, – каже Катерина Файн. – Безліч смішних моментів народжувалося саме під час репетицій на майданчику. Наша режисерка Міла Погребиська постійно пропонувала різні деталі, які додавали сценам родзинку. А ще мені неабияк пощастило з партнерами по майданчику – Олею Радчук, яка зіграла кіношну маму, і Сашою Рудинським. Вони такі талановиті, харизматичні та смішні, що грати з ними – саме задоволення!

Катерина Файн та Саша Рудинський / Пресслужба Нового каналу

Акторка сказала, що є певні риси характеру, в яких вона схожа зі своєю героїнею. 

Я так само люблю, аби все було по-моєму. Також обожнюю смачненько поїсти, навіть не будучи при надії (сміється). Як і моя Свєта, я досі погано розбираюся в людях, ідеалізую певні події та іноді сприймаю світ через рожеві окуляри. Останнє не вважаю мінусом! – усміхається Катя. – Для мене важливо, щоб Свєта була справжньою, різною та з великим діапазоном емоцій, а не просто Insta-красунею! Я дещо додала героїні й від себе: приміром, специфічну манеру розмовляти. І ще сама пропонувала зачіски гримерам: це має для мене велике значення, тому для кожної ролі намагаюся самотужки їх підбирати, відштовхуючись від того, як відчуваю характер свого персонажа.

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Для Каті робота над серіалом «Зв’язок» – перша за час війни.

Зізнаюся: я залежна від своєї роботи, бо вона мене наповнює, розкриває і надихає! Рік жила надією, що колись знову потраплю на проби й отримаю роль. А коли це сталося, не могла повірити! І ті речі, які до війни здавалися звичайними, набули нової цінності для мене, – відверто каже акторка.

Акторка Катерина Файн / Пресслужба Нового каналу

Зйомки «Зв’язку» дуже тригерили акторку. Був особливий момент, який змусив її плакати просто на майданчику. 

Під час роботи над першою серією автоматично почали спливати в голові флешбеки з перших днів війни. Це ті спогади, які ніколи не відболять! Адже життя кожного українця поділилося на «до» і «після» війни, – зазначає Катерина Файн. – Коли знімали сцену про Новий рік, нам увімкнули промову Президента. Мені було дуже складно знову слухати її. І в якийсь момент я не змогла стримати себе! Почалася істерика… Хоча моя героїня повноцінно не відчула на собі, що таке війна, бо за сценарієм вона зустріла її в Сорренто. Та в мене, як у тієї, хто прокинувся 24 лютого (2022 року. – Прим. ред.) о п’ятій ранку в Києві, ці спогади викликають дуже сильні емоції, які складно контролювати.

Нагадаємо, 

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