Зірка серіалу «Зв’язок» Катерина Файн розповіла про першу за час війни роль

Акторка скетчкому Нового каналу «Зв’язок», прем’єра якого відбудеться восени, Катерина Файн розповіла про зйомки в цьому проєкті.

Робота над серіалом «Зв’язок» кипить! Новий канал продовжує знайомити глядачів з головними героями багатосерійної комедії. Однією з сімейок скетчкому Нового каналу є одесити Ігор і Свєта, ролі яких виконують Саша Рудинський і Катерина Файн. За сюжетом війна розлучила пару: вона залишилася в Сорренто, куди приїхала незадовго до 24 лютого, а він – в Одесі, і потайки від дружини записався в місцеву ТрО. І в день російського вторгнення закохані дізнаються, що скоро стануть батьками.

Катерина Файн поділилася деталями зйомок серіалу Нового каналу і розповіла про схожості між собою та героїнею.

Серіал «Зв’язок» – цікавий та кумедний, хоч і є моменти, де взагалі не до сміху…Словом, дуже життєво! Коли ми з Сашею читали сцени, я буквально з перших фраз почала «колотись»! Одразу виникла думка: «А як знімати, якщо це настільки смішно?» Так і сталося: на знімальному майданчику було дуже складно не сміятись. Іноді через це доводилося писати багато дублів, – каже Катерина Файн. – Безліч смішних моментів народжувалося саме під час репетицій на майданчику. Наша режисерка Міла Погребиська постійно пропонувала різні деталі, які додавали сценам родзинку. А ще мені неабияк пощастило з партнерами по майданчику – Олею Радчук, яка зіграла кіношну маму, і Сашою Рудинським. Вони такі талановиті, харизматичні та смішні, що грати з ними – саме задоволення!

Катерина Файн та Саша Рудинський / Пресслужба Нового каналу

Акторка сказала, що є певні риси характеру, в яких вона схожа зі своєю героїнею.

Я так само люблю, аби все було по-моєму. Також обожнюю смачненько поїсти, навіть не будучи при надії (сміється). Як і моя Свєта, я досі погано розбираюся в людях, ідеалізую певні події та іноді сприймаю світ через рожеві окуляри. Останнє не вважаю мінусом! – усміхається Катя. – Для мене важливо, щоб Свєта була справжньою, різною та з великим діапазоном емоцій, а не просто Insta-красунею! Я дещо додала героїні й від себе: приміром, специфічну манеру розмовляти. І ще сама пропонувала зачіски гримерам: це має для мене велике значення, тому для кожної ролі намагаюся самотужки їх підбирати, відштовхуючись від того, як відчуваю характер свого персонажа.

Для Каті робота над серіалом «Зв’язок» – перша за час війни.

Зізнаюся: я залежна від своєї роботи, бо вона мене наповнює, розкриває і надихає! Рік жила надією, що колись знову потраплю на проби й отримаю роль. А коли це сталося, не могла повірити! І ті речі, які до війни здавалися звичайними, набули нової цінності для мене, – відверто каже акторка.

Акторка Катерина Файн / Пресслужба Нового каналу

Зйомки «Зв’язку» дуже тригерили акторку. Був особливий момент, який змусив її плакати просто на майданчику.

Під час роботи над першою серією автоматично почали спливати в голові флешбеки з перших днів війни. Це ті спогади, які ніколи не відболять! Адже життя кожного українця поділилося на «до» і «після» війни, – зазначає Катерина Файн. – Коли знімали сцену про Новий рік, нам увімкнули промову Президента. Мені було дуже складно знову слухати її. І в якийсь момент я не змогла стримати себе! Почалася істерика… Хоча моя героїня повноцінно не відчула на собі, що таке війна, бо за сценарієм вона зустріла її в Сорренто. Та в мене, як у тієї, хто прокинувся 24 лютого (2022 року. – Прим. ред.) о п’ятій ранку в Києві, ці спогади викликають дуже сильні емоції, які складно контролювати.

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