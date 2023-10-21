Аферисти в сітях 8 сезон 3 випуск від 09.10.2023 дивитися онлайн

21 жовтня 2023 14:42 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Аферисти в сітях 8 сезон 3 випуск від 09.10.2023 дивитися онлайн
Аферисти в сітях 8 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 09.10.2023)
Пресслужба Нового каналу

9 жовтня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск 8 сезону проєкту Аферисти в сітях 2023. 3 випуск проєкту Аферисти в сітях 8 сезон від 09.10.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 3 випуску проєкту Аферисти в сітях 8 сезон: шахраї вже давно довели, що не мають жодних меж у бажанні нажитися. Тому можуть кинути людей на гроші, навіть якщо ті в скрутному становищі. Глядачка шоу звернулася до Олени-Крістіни Лебідь та поділилася своїм гірким досвідом. Брехуни з фейкового банку так замилили очі та запудрили мозок, що та сама віддала їм гроші. Яку неймовірну схему придумали шахраї? Який епічний сюрприз підготувала Олена-Крістіна Лебідь для шарлатанів?

У рубриці «Перевірка на вірність», хоча ведуча буде в образі мультяшного персонажу, екзамен буде зовсім не дитячий. Провокативні пропозиції в безлюдному гаю. Яким буде фінал цієї перевірки? 

Дивіться онлайн проєкт Аферисти в сітях 8 сезон 3 випуск від 09.10.2023.

3 випуск проєкту Аферисти в сітях 8 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Аферисти в сітях дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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