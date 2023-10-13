Аферисти в сітях 8 сезон 2 випуск від 02.10.2023 дивитися онлайн

13 жовтня 2023 17:58 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Аферисти в сітях 8 сезон 2 випуск від 02.10.2023 дивитися онлайн
Аферисти в сітях 8 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 02.10.2023)
Пресслужба Нового каналу

2 жовтня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск 8 сезону проєкту Аферисти в сітях 2023. 2 випуск проєкту Аферисти в сітях 8 сезон від 02.10.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 2 випуску проєкту Аферисти в сітях 8 сезон: Олена-Крістіна Лебідь сходить на провальні побачення. На одній зустрічі ведуча ледь не втратила гроші, а на іншому нюх… Уперше за історію програми ведуча сидітиме на побаченні в протигазі! Дізнайтеся, від чого члени знімальної команди ледь не луснули від сміху?

Не пропустіть розкриття хитрої афери, в якій шахрай у фейковій ролі успішного банкіра спробує розвести свою даму на круглу суму. І це все на першому побаченні! Ви будете здивовані від того, який план він придумав! Але найбільше в шоці буде недо-Рокфеллер, якого схоплять тоді, коли він не очікуватиме! Дивіться онлайн проєкт Аферисти в сітях 8 сезон 2 випуск від 02.10.2023.

2 випуск проєкту Аферисти в сітях 8 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Аферисти в сітях дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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