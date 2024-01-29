Сергій Притула зробив неймовірний сюрприз для Лесі Нікітюк

Колишні співведучі шоу «Хто зверху?» та добрі друзі по життю Сергій Притула та Леся Нікітюк зустрілися на зйомках проєкту «єПитання».

Оце так сюрприз! У розпал знімального процесу другого сезону інтелектуально-розважального проєкту для всієї сімʼї «єПитання» (Новий канал) до студії завітав Сергій Притула . Він просто проїжджав повз та вирішив підтримати і здивувати всіх новоканальських друзів та колег. І це йому вдалося!

Особливу увагу, звісно, Сергій Притула приділив неперевершеній ведучій шоу «єПитання». У паузі між раундами він зайшов у знімальний павільйон замість редакторки, аби передати Лесі Нікітюк картки з правилами. А ще подарувати букет рожевих тюльпанів.

Я була шокована! Думаю, це видно на відео, – з усмішкою ділиться з Новим каналом Леся Нікітюк. – Мені дуже важливі підтримка та думка Сергія Притули. Тому такий сюрприз вразив до глибини душі. Він заїхав до нас у студію буквально на 10 хвилин, але підняв настрій усій знімальній команді.

Сергій Притула та Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, що протягом пʼяти сезонів Леся Нікітюк і Сергій Притула були ведучими ігрового шоу «Хто зверху?» З початку повномасштабного вторгнення Сергій оголосив про завершення ТБ-карʼєри, і тепер є волонтером та засновником Благодійного фонду Сергія Притули. Новим співведучим Лесі у проєкті «Хто зверху?» став Богдан Шелудяк.

Сергій Притула та Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо,