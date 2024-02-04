Євробачення-2024: стало відомо, хто представлятиме Україну на конкурсі
3 лютого у Києві відбувся Національний відбір на «Євробачення-2024». Стало відомо представника від України на конкурсі «Євробачення-2024».
11 виконавців виконали свої номери:
1. YAKTAK – «Lalala»
2. INGRET – «Keeper»
3. NAZVA – «Slavic English»
4. ANKA – «Палала»
5. Drevo – «Endless chain»
6. alyona alyona & Jerry Heil – «Teresa & Maria»
7. MÉLOVIN – «DREAMER»
8. SKYLERR – «Time is running out»
9. Ziferblat – «Place I Call Home»
10. YAGODY – «Tsunamia»
11. NAHABA – «GLASSS»
Після виступу всіх учасників, яке було записане завчасно, розпочалося голосування у прямому ефірі. Учасник, який сумарно від журі і глядачів набрав найбільшу кільскість балів, і став переможцем Нацвідбору.
Бали від журі:
1 бал – NAHABA
2 бали – NAZVA
3 бали – SKYLERR
4 бали – Drevo
5 балів – ANKA
6 балів – YAKTAK
7 балів – YAGODY
8 балів – INGRET
9 балів – MÉLOVIN
10 балів – alyona alyona & Jerry Heil
11 балів – Ziferblat
Бали від глядачів:
1 бал – NAZVA
2 бали – INGRET
3 бали – Drevo
4 бали – ANKA
5 балів – NAHABA
6 балів – SKYLERR
7 балів – YAGODY
8 балів – Ziferblat
9 балів – MÉLOVIN
10 балів – YAKTAK
11 балів – alyona alyona & Jerry Heil
Отже, у Мальме на «Євробаченні-2024» Україну представлятимуть alyona alyona & Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria».