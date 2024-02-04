Євробачення-2024: стало відомо, хто представлятиме Україну на конкурсі

Євробачення-2024: стало відомо, хто представлятиме Україну на конкурсі

3 лютого у Києві відбувся Національний відбір на «Євробачення-2024». Стало відомо представника від України на конкурсі «Євробачення-2024».

3 лютого 11 українських виконавців та гуртів змагались за право представляти Україну на європейській музичній арені у Швеції. Як і завжди, переможця Національного відбору «Євробачення-2024» обирали за результатами голосування журі й глядачів. Журі цьогоріч стали Джамала, Андрій Данилко та лідер гурту «Без обмежень» Сергій Танчинець.

11 виконавців виконали свої номери:

1. YAKTAK – «Lalala»

2. INGRET – «Keeper»

3. NAZVA – «Slavic English»

4. ANKA – «Палала»

5. Drevo – «Endless chain»

6. alyona alyona & Jerry Heil – «Teresa & Maria»

7. MÉLOVIN – «DREAMER»

8. SKYLERR – «Time is running out»

9. Ziferblat – «Place I Call Home»

10. YAGODY – «Tsunamia»

11. NAHABA – «GLASSS»

Після виступу всіх учасників, яке було записане завчасно, розпочалося голосування у прямому ефірі. Учасник, який сумарно від журі і глядачів набрав найбільшу кільскість балів, і став переможцем Нацвідбору.

Бали від журі:

1 бал – NAHABA

2 бали – NAZVA

3 бали – SKYLERR

4 бали – Drevo

5 балів – ANKA

6 балів – YAKTAK

7 балів – YAGODY

8 балів – INGRET

9 балів – MÉLOVIN

10 балів – alyona alyona & Jerry Heil

11 балів – Ziferblat

Бали від глядачів:

1 бал – NAZVA

2 бали – INGRET

3 бали – Drevo

4 бали – ANKA

5 балів – NAHABA

6 балів – SKYLERR

7 балів – YAGODY

8 балів – Ziferblat

9 балів – MÉLOVIN

10 балів – YAKTAK

11 балів – alyona alyona & Jerry Heil

Отже, у Мальме на «Євробаченні-2024» Україну представлятимуть alyona alyona & Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria».