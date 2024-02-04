Євробачення-2024: стало відомо, хто представлятиме Україну на конкурсі

4 лютого 2024 19:46 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Євробачення-2024: стало відомо, хто представлятиме Україну на конкурсі
Євробачення-2024: стало відомо, хто представлятиме Україну на конкурсі
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3 лютого у Києві відбувся Національний відбір на «Євробачення-2024». Стало відомо представника від України на конкурсі «Євробачення-2024».

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3 лютого 11 українських виконавців та гуртів змагались за право представляти Україну на європейській музичній арені у Швеції. Як і завжди, переможця Національного відбору «Євробачення-2024» обирали за результатами голосування журі й глядачів. Журі цьогоріч стали Джамала, Андрій Данилко та лідер гурту «Без обмежень» Сергій Танчинець.

11 виконавців виконали свої номери:

1. YAKTAK – «Lalala»
2. INGRET – «Keeper»
3. NAZVA – «Slavic English»
4. ANKA – «Палала»
5. Drevo – «Endless chain»
6. alyona alyona & Jerry Heil – «Teresa & Maria»
7. MÉLOVIN – «DREAMER»
8. SKYLERR – «Time is running out»
9. Ziferblat – «Place I Call Home»
10. YAGODY – «Tsunamia»
11. NAHABA – «GLASSS»

Після виступу всіх учасників, яке було записане завчасно, розпочалося голосування у прямому ефірі. Учасник, який сумарно від журі і глядачів набрав найбільшу кільскість балів, і став переможцем Нацвідбору.

Бали від журі:

1 бал – NAHABA 
2 бали – NAZVA 
3 бали – SKYLERR 
4 бали – Drevo 
5 балів – ANKA 
6 балів – YAKTAK 
7 балів – YAGODY 
8 балів – INGRET 
9 балів – MÉLOVIN 
10 балів – alyona alyona & Jerry Heil 
11 балів – Ziferblat 

Бали від глядачів:

1 бал – NAZVA
2 бали –  INGRET
3 бали –  Drevo
4 бали –  ANKA
5 балів –  NAHABA 
6 балів –  SKYLERR
7 балів –  YAGODY
8 балів –  Ziferblat 
9 балів –  MÉLOVIN
10 балів –  YAKTAK
11 балів – alyona alyona & Jerry Heil

Отже, у Мальме на «Євробаченні-2024» Україну представлятимуть alyona alyona & Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria».

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