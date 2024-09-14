Неймовірні дуети 4 випуск від 11.09.2024 дивитися онлайн

14 вересня 2024 14:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Неймовірні дуети 4 випуск від 11.09.2024 дивитися онлайн
Неймовірні дуети: дивитися 4 випуск онлайн від 11.09.2024
Пресслужба Нового каналу

11 вересня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск шоу Неймовірні дуети 2024. 4 випуск проєкту Неймовірні дуети сезон від 11.09.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 випуску шоу Неймовірні дуети 2024: яскраві й талановиті виконавці продемонструють свої здібності в напруженій битві за омріяне місце на великій сцені. Зірковий наставник цього випуску – легендарний український дует TVORCHI. Під час ретельного відбору виконавців у шоу Неймовірні дуети Андрій та Джефрі оберуть тих, хто зуміє здивувати їх своїм харизматичним виконанням і готовністю до викликів шоу-бізнесу. Їхня мета – відшукати прихований потужний талант, який готовий безстрашно сяяти на сцені. Дивіться онлайн шоу Неймовірні дуети 1 сезон 4 випуск від 11.09.2024.

4 випуск шоу Неймовірні дуети 2024 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Неймовірні дуети дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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