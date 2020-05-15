Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

15 мая 2020 19:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
пресс-служба канала СТБ

15 мая на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 11 выпуск самого романтического реалити «Холостяк-10».

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Уже сегодня – одно из самых важных и волнительных событий для Холостяка! Макс познакомит трех девушек со своей семьей. Каждая из них уже стала дорога для главного героя. Однако какое впечатление произведут участницы на родителей Макса? Кто из девушек переусердствует с собственной "презентацией"? А кто, наоборот, будет вести себя довольно скованно? И прислушается ли в конечном итоге мужчина к советам самых родных людей?

11 выпуск шоу «Холостяк-10» смотрите в 19:00 на СТБ и 24 мая онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Холостяк-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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СТБ личная жизнь телешоу Холостяк-10 Макс Михайлюк

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