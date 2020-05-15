Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
15 мая 2020 19:00
Юлия Крутиева
Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
пресс-служба канала СТБ
15 мая на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 11 выпуск самого романтического реалити «Холостяк-10».
Уже сегодня – одно из самых важных и волнительных событий для Холостяка
! Макс познакомит трех девушек со своей семьей. Каждая из них уже стала дорога для главного героя. Однако какое впечатление произведут участницы на родителей Макса? Кто из девушек переусердствует с собственной "презентацией"? А кто, наоборот, будет вести себя довольно скованно? И прислушается ли в конечном итоге мужчина к советам самых родных людей?
11 выпуск шоу «Холостяк-10» смотрите в 19:00 на СТБ и 24 мая онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта «Холостяк-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.