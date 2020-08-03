Спіймати Кайдаша: расширенная версия на СТБ - трейлер

3 августа 2020 17:20 Александр Кива
Спіймати Кайдаша: расширенная версия на СТБ - трейлер
Спіймати Кайдаша: расширенная версия на СТБ
пресс-служба

Осенью на телеканале СТБ состоится показ расширенной версии 12-серийного проекта «Спіймати Кайдаша».

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Этой весной новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого вызвало невероятный резонанс, высокие рейтинги и абсолютную любовь зрителей. Все лето создателей просили сделать продолжение или повторный показ сериала, и телеканал СТБ решил порадовать поклонников – показать режиссерскую версию со сценами, которые не вошли в премьерный показ.

Сценаристом проекта выступила Наталка Ворожбит. Также она впервые стала шоураннером проекта. Одни из главных ролей сыграли звезда «Крепостной» Тарас Цымбалюк и звезда «Киборгов» Виктор Жданов. Также сериал показал зрителям новых звезд украинского кино. В главных ролях: Ирина Мак, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарина Федина, Ярослав Безкоровайный, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская и другие.

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«Наверное, у многих «Кайдашева сім’я» ассоциируется со школьной травмой. И только мне повесть так сильно нравилась, что я перечитывала ее десятки раз. Когда я начала работать над проектом, я поняла, почему меня так цепляла эта история. Она про меня, мою семью, соседей, окружение и землю, на которой я выросла. Тогда я еще не знала про иронию и критический анализ, но Нечуй-Левицкий именно это и делал: критиковал, иронизировал и анализировал. Но не по-злому, а как обращение к близким людям. Он их поставил перед зеркалом и сказал: «Смотрите, вы же такие прекрасные! Почему вы такие несчастные?» У нас нет главных героев. И нет разделения на плохих и хороших. Они все неоднозначные. И всем ты сочувствуешь», - комментирует шоураннер Наталка Ворожбит.

12-серийный проект «Спіймати Кайдаша» в 2018 году выиграл питчинг Министерства культуры Украины и получил государственную финансовую поддержку.

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