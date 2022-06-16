Леся Нікітюк шукає роботу для вимушених переселенців

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк продовжує допомагати людям, яким довелося залишити свої домівки через військову агресію росії.

Повномасштабна війна , яку розв’язала росія, так чи інакше змінила життя кожного українця. На голови людей посипалися десятки нових проблем - пошуки житла та роботи у відносно безпечних областях, переживання за рідних і близьких, які перебувають на окупованих територіях… Але хоч як би було складно, українці опановують себе й допомагають одне одному пройти цей нелегкий період.

Не стоїть осторонь і ведуча Леся Нікітюк. З перших днів березня вона облаштувала центр для вимушених переселенців у Хмельницькому, шукає для них житло та роботу.

Хмельницький! Мої дорогі люди! Хочу попросити, якщо у вас є вакансії на будь-яку роботу, напишіть нам! Багато переселенців готові робити будь-що! Під мою особисту відповідальність, - запевнила Леся.

Ведуча Леся Нікітюк / пресс-служба Нового канала

Повідомити про вакансію можна на Telegram-канал Координаційного центру Лесі Нікітюк: https://t.me/LNCC_ukraine. Щоб вакансія з’явилася на каналі, напишіть усі деталі та умови працевлаштування сюди: @ye_dopomoha. Також у центрі можна попросити про допомогу - залишити оголошення щодо пошуку житла, одягу, предметів гігієни та будь-яких інших речей. Пишіть сюди: @treba_dopomoha.

Мені постійно в коментах докоряли: «Що ти про той Хмельницький?» Отакий крутий Хмельницький. Це місто зараз - транзитна зона. Хтось тут проїздом, хтось перебуває ніч-дві, якась частина залишається. Понад 100 тимчасових прихистків для переселенців працюють лише у Хмельницькому та ще стільки ж в області, - додала ведуча.

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