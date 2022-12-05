ТОП-порад, щоб ваш повербанк прослужив довше
Повербанк є практично у кожного українця, адже надважливо зараз постійно залишатися в контакті з близькими, навіть якщо немає світла.
Ми підкажемо вам, як правильно користуватися повербанком, щоб він служив вам якомога довше.
1. Користуйтесь ним постійно
Не треба пристрій, який ви використовували раз чи два, закладати на довготривале зберігання.
2. Не допускайте повної розрядки
Не бажано розряджати повербанк до повного нуля. По-перше, це шкідливо для акумулятора, по-друге, ви потім будете дуже довго заряджати його до 100%.
3. Подбайте про шнур
4. Не залишайте повербанк в холоді і на сонці
Зараз зима, тому головної загрозою є саме низькі температури, але повербанк у будь-якому разі не треба залишати там, де дуже холодно або дуже жарко. Також слідкуйте, щоб повербанк не намокав, не піддавався впливу пари.
Піклуйтесь про свого помічника!
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