ТОП-порад, щоб ваш повербанк прослужив довше

5 декабря 2022 17:30 Алла Лисак
Алла Лисак

Алла Лисак

Lifestyle-редактор

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ТОП-порад, щоб ваш повербанк прослужив довше
ТОП-3 поради, щоб ваш повербанк прослужив довше
freepik.com

Повербанк є практично у кожного українця, адже надважливо зараз постійно залишатися в контакті з близькими, навіть якщо немає світла.

Ми підкажемо вам, як правильно користуватися повербанком, щоб він служив вам якомога довше.

1. Користуйтесь ним постійно

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На перший погляд ця рекомендація може здатися дивною, але дочитайте до кінця. Повербанк є великим акумулятором, а акумулятор і батарейки, якщо вони довго лежать без діла, можуть окислюватися і виходити з ладу. То ж рекомендація така: якщо у вас є декілька повербанків, то користуйтеся ними всіма по черзі.

Не треба пристрій, який ви використовували раз чи два, закладати на довготривале зберігання. 

2. Не допускайте повної розрядки

Не бажано розряджати повербанк до повного нуля. По-перше, це шкідливо для акумулятора, по-друге, ви потім будете дуже довго заряджати його до 100%.

3. Подбайте про шнур

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Кабель, яким ви заряджаєте повербанк, повинен бути справним. Уважно слідкуйте за його функціональними якостями.

4. Не залишайте повербанк в холоді і на сонці

Зараз зима, тому головної загрозою є саме низькі температури, але повербанк у будь-якому разі не треба залишати там, де дуже холодно або дуже жарко. Також слідкуйте, щоб повербанк не намокав, не піддавався впливу пари.

Піклуйтесь про свого помічника!

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