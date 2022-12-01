Гурт Kalush Orchestra оголосив про музичну мобілізацію України

1 декабря 2022 10:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Гурт Kalush Orchestra оголосив про музичну мобілізацію України
Гурт Kalush Orchestra
instagram.com/kalush.official

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україн упісні російських виконавців залишаються у топах музичних платформ YouTube Music, Apple Music, Spotify, Deezer та Shazam.

Читайте такожЛеся Нікітюк записала першу заспокійливу мантру
Очевидно, що російські артисти сплачують податки в казну держави терориста, яка спрямовує ці кошти в тому числі й на зброю, яку росія використовує для руйнування українських міст та смертей ні в чому не винних українців.Тож ті, хто слухають їхню музику та дивляться кліпи, – спонсорують цю війну.

Саме тому гурт Kalush Orchestra закликає українців зупинити прослуховування російських артистів і віддавати перевагу українським трекам.

Якщо в трендах YouTube, на стрімінгових платформах домінує російське – значить, прямо зараз відбувається культурна окупація України. Музика – це також зброя. І тут нам не потрібен лендліз, щоб боротися з російським контентом. ЗСУ виганяє окупантів з наших селищ і міст, ми маємо вигнати їх з наших колонок і вух. Тому прямо зараз ми оголошуємо музичну мобілізацію України! Хто з нами – той пришвидчує завершення війни в Україні! – говорить лідер гурту Олег Псюк.

Читайте такожСергія Притулу мало не вигнали з університету під час війни
Команда Kalush Orchestra підготувала спеціальну відеоінструкцію, в якій розповідає, як позбутися російської музики і чому важливо це зробити. Крім того, щоб оновити свій плейлист, музиканти пропонують добірки з популярними треками українських виконавців.

Тож мерщій дивися відео, позбувайся російського, шукай Українське, слухай Українське, підтримуй Українське! 

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Матеріали на тему

200 000 грн для ЗСУ! Як пройшов другий благодійний концерт «МУЗИКА ВІЙНИ» у Києві
Новини

200 000 грн для ЗСУ! Як пройшов другий благодійний концерт «МУЗИКА ВІЙНИ» у Києві
Якими продуктами запасатись на випадок блекауту: наш перелік must have
Корисні поради

Якими продуктами запасатись на випадок блекауту: наш перелік must have
Леся Нікітюк записала першу заспокійливу мантру
Новини

Леся Нікітюк записала першу заспокійливу мантру
Сергія Притулу мало не вигнали з університету під час війни
Новини

Сергія Притулу мало не вигнали з університету під час війни
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Пара на мільйон 2022: хто став переможцем проєкту 28.11.2022

Пара на мільйон 2022: хто став переможцем проєкту 28.11.2022
Олена-Крістіна Лебідь розкрила аферу із загубленою річчю

Олена-Крістіна Лебідь розкрила аферу із загубленою річчю
Зимовий гардероб на випадок відсутності тепла: ТОП-5 порад

Зимовий гардероб на випадок відсутності тепла: ТОП-5 порад
Пара на мільйон: Марк Куцевалов довів до сліз учасницю реаліті

Пара на мільйон: Марк Куцевалов довів до сліз учасницю реаліті

Популярне відео

Пара на мільйон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 21.11.2022)

Пара на мільйон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 21.11.2022)
Холостяк 12 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 25.11.2022)

Холостяк 12 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 25.11.2022)
Холостяк 12 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 18.11.2022)

Холостяк 12 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 18.11.2022)
Танці. World of Dance: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 20.11.2022)

Танці. World of Dance: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 20.11.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK