Гурт Kalush Orchestra оголосив про музичну мобілізацію України

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україн упісні російських виконавців залишаються у топах музичних платформ YouTube Music, Apple Music, Spotify, Deezer та Shazam.

Очевидно, що російські артисти сплачують податки в казну держави терориста , яка спрямовує ці кошти в тому числі й на зброю, яку росія використовує для руйнування українських міст та смертей ні в чому не винних українців.Тож ті, хто слухають їхню музику та дивляться кліпи, – спонсорують цю війну.

Саме тому гурт Kalush Orchestra закликає українців зупинити прослуховування російських артистів і віддавати перевагу українським трекам.

Якщо в трендах YouTube, на стрімінгових платформах домінує російське – значить, прямо зараз відбувається культурна окупація України. Музика – це також зброя. І тут нам не потрібен лендліз, щоб боротися з російським контентом. ЗСУ виганяє окупантів з наших селищ і міст, ми маємо вигнати їх з наших колонок і вух. Тому прямо зараз ми оголошуємо музичну мобілізацію України! Хто з нами – той пришвидчує завершення війни в Україні! – говорить лідер гурту Олег Псюк.

Команда Kalush Orchestra підготувала спеціальну відеоінструкцію, в якій розповідає, як позбутися російської музики і чому важливо це зробити. Крім того, щоб оновити свій плейлист, музиканти пропонують добірки з популярними треками українських виконавців.

Тож мерщій дивися відео, позбувайся російського, шукай Українське, слухай Українське, підтримуй Українське!

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