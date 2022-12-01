Гурт Kalush Orchestra оголосив про музичну мобілізацію України
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україн упісні російських виконавців залишаються у топах музичних платформ YouTube Music, Apple Music, Spotify, Deezer та Shazam.
Саме тому гурт Kalush Orchestra закликає українців зупинити прослуховування російських артистів і віддавати перевагу українським трекам.
Якщо в трендах YouTube, на стрімінгових платформах домінує російське – значить, прямо зараз відбувається культурна окупація України. Музика – це також зброя. І тут нам не потрібен лендліз, щоб боротися з російським контентом. ЗСУ виганяє окупантів з наших селищ і міст, ми маємо вигнати їх з наших колонок і вух. Тому прямо зараз ми оголошуємо музичну мобілізацію України! Хто з нами – той пришвидчує завершення війни в Україні! – говорить лідер гурту Олег Псюк.
Тож мерщій дивися відео, позбувайся російського, шукай Українське, слухай Українське, підтримуй Українське!
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