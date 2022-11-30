Леся Нікітюк записала першу заспокійливу мантру
30 ноября 2022 20:40
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу
Ведуча проєкту «LeМаршрутка», який 5 грудня стартує на Новому каналі, Леся Нікітюк випустила мантру для українців, музику до якої написав Руслан Квінта.
Лесі Нікітюк «Тільки тільки», вона дивує новою прем’єрою! Цього разу зірка випустила не пісню, а мантру.
Ми вирішили зробити українську мантру, яка вселяє надію та заспокоює всіх нас, – ексклюзивно розповідає Леді Ле. – В текст вклали гумор (автор тексту – Михайло Мартинюк – прим. ред.), а музика цієї мантри написана за всіма канонами. Її автором є Руслан Квінта, який вже дуже давно в темі медитацій та аюрведи. Мета мантри – аби українці не лише відволіклися та зняли напруження, а ще й зарядилися і, сподіваюся, усміхнулись. Я особисто вклала туди свої найглибші переживання та емоції. Раджу слухати мантру двічі-тричі на ніч. Це заспокійливе від Лесі Іванівни Нікітюк!
Телеведуча зізналася, що ця мантра – лише початок.
Я думаю, що ми будемо продовжувати писати мантри, – ділиться Нікітюк. – Вийшла от ця заспокійлива. Хочемо ще зробити мантру перемоги, мантру для ЗСУ, мантру кохання, мантру здоров’я, мантру для грошей і для благополуччя нашої країни. Ну, як вже вийде (сміється).
Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу
Ми робимо все, щоб разом іти до перемоги. Адже вона вже дуже скоро! – говорить Леся. – Мені подобається, що ніхто в нашій країні не зупиняється, всі продовжують творити. Кожен на своєму фронті. Слава Україні!
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