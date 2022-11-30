Леся Нікітюк записала першу заспокійливу мантру

30 ноября 2022 20:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Леся Нікітюк записала першу заспокійливу мантру
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу

Ведуча проєкту «LeМаршрутка», який 5 грудня стартує на Новому каналі, Леся Нікітюк випустила мантру для українців, музику до якої написав Руслан Квінта.

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Поки українці слухають хіт ведучої Нового каналу Лесі Нікітюк «Тільки тільки», вона дивує новою прем’єрою! Цього разу зірка випустила не пісню, а мантру.

Ми вирішили зробити українську мантру, яка вселяє надію та заспокоює всіх нас, – ексклюзивно розповідає Леді Ле. – В текст вклали гумор (автор тексту – Михайло Мартинюк – прим. ред.), а музика цієї мантри написана за всіма канонами. Її автором є Руслан Квінта, який вже дуже давно в темі медитацій та аюрведи. Мета мантри – аби українці не лише відволіклися та зняли напруження, а ще й зарядилися і, сподіваюся, усміхнулись. Я особисто вклала туди свої найглибші переживання та емоції. Раджу слухати мантру двічі-тричі на ніч. Це заспокійливе від Лесі Іванівни Нікітюк!

Телеведуча зізналася, що ця мантра – лише початок.

Я думаю, що ми будемо продовжувати писати мантри, – ділиться Нікітюк. – Вийшла от ця заспокійлива. Хочемо ще зробити мантру перемоги, мантру для ЗСУ, мантру кохання, мантру здоров’я, мантру для грошей і для благополуччя нашої країни. Ну, як вже вийде (сміється).

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

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Леся каже, що кожну ідею, яка спадає на думку, вони з командою намагаються реалізувати.

Ми робимо все, щоб разом іти до перемоги. Адже вона вже дуже скоро! – говорить Леся. – Мені подобається, що ніхто в нашій країні не зупиняється, всі продовжують творити. Кожен на своєму фронті. Слава Україні!

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