Леся Нікітюк записала першу заспокійливу мантру Туренко Андрій

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Ведуча Леся Нікітюк Пресслужба Нового каналу

Ведуча проєкту «LeМаршрутка», який 5 грудня стартує на Новому каналі, Леся Нікітюк випустила мантру для українців, музику до якої написав Руслан Квінта.