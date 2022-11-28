Пара на мільйон: Марк Куцевалов довів до сліз учасницю реаліті
Під час зйомок останнього випуску проекту Нового каналу «Пара на мільйон» на майданчику вирували неабиякі пристрасті.
Поки учасники сміялися до сліз, Стелла Шаповалова не змогла стримати сліз образи, адже Марк зачепив дівчину за живе – пожартував з її емоційності.
Мене вчергове клацнули по носу за той шлях, який я пройшла, за мої душевні переживання. Дуже «смішні» жарти щодо моїх сліз і щирих емоцій, які були на проекті. Це неприємно, – зізналася Стелла.
Мені було неприємно, що я викликав такі емоції. Хоча реакцію Стелли не розумію. Як вона живе, так реагуючи на жарти? – сказав він.
Чи лишиться Стелла на голосування за переможця проекту, і який саме жарт довів її до сліз, дивіться у фінальному випуску «Пари на мільйон»!
Не пропустіть фінал «Пари на мільйон» з ведучими Лесею Нікітюк і Романом Міщеряковим у понеділок, 28 листопада, о 20:00 на Новому каналі!
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