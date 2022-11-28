Пара на мільйон: Марк Куцевалов довів до сліз учасницю реаліті

28 ноября 2022 13:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Пара на мільйон: Марк Куцевалов довів до сліз учасницю реаліті
Леся Нікітюк і Роман Міщеряков
Пресслужба Нового каналу

Під час зйомок останнього випуску проекту Нового каналу «Пара на мільйон» на майданчику вирували неабиякі пристрасті.

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У фіналі реаліті «Пара на мільйон» претенденти на звання переможців – Марк Куцевалов і Анастасія Талпа, а також Денис Семенець і Вікторія Шрамко – влаштували всім гарячу прожарку, пожартувавши про найяскравіші риси характеру кожного. 

Поки учасники сміялися до сліз, Стелла Шаповалова не змогла стримати сліз образи, адже Марк зачепив дівчину за живе – пожартував з її емоційності.

Мене вчергове клацнули по носу за той шлях, який я пройшла, за мої душевні переживання. Дуже «смішні» жарти щодо моїх сліз і щирих емоцій, які були на проекті. Це неприємно, – зізналася Стелла.

Марк Куцевалов довів до сліз учасницю реаліті «Пара на мільйон» / Пресслужба Нового каналу

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Насправді Марк нічим не хотів образити дівчину та жартував не лише з учасників проекту, а й з ведучих. Але опанувати себе Стелла так і не змогла.

Мені було неприємно, що я викликав такі емоції. Хоча реакцію Стелли не розумію. Як вона живе, так реагуючи на жарти? – сказав він.

Чи лишиться Стелла на голосування за переможця проекту, і який саме жарт довів її до сліз, дивіться у  фінальному випуску «Пари на мільйон»!

Не пропустіть фінал «Пари на мільйон» з ведучими Лесею Нікітюк і Романом Міщеряковим у понеділок, 28 листопада, о 20:00 на Новому каналі!

Нагадаємо, 

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телешоу 2022 Марк Куцевалов особисте життя зірок Новий канал Пара на мільйон

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