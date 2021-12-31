Новорічна МАСКА на каналі «Україна»: кто скрывался под маской Дзеркальної людини
В праздничном выпуске грандиозного шоу «Новорічна МАСКА на каналі «Україна» выступила Дзеркальна людина.
Появившись на известной сцене, Дзеркальна людина вызвала громкие аплодисменты. Однако не успел участник праздничного выпуска шоу «Новорічна МАСКА» дать подсказки, как звездные гости эфира начали озвучивать свои догадки.
Это Дима Коляденко! Потому что шляпа, потому что есть животик, а еще сходится рост!» – отметила Анастасия Приходько в эфире канала «Украина».
Загадочный персонаж исполнил песню «Зима-холода», а услышав знакомый голос, детективы и гости окончательно убедились, что под маской спрятался известный шоумен и певец Дима Коляденко.
Я так хотел поучаствовать в шоу «МАСКА» и наконец под Новый год эта мечта сбылась! Но я признаюсь, что было непросто! – прокомментировал Дима Коляденко и поздравил украинцев с наступающим праздником: Друзья, поздравляю вас с Новым 2022 годом! Будьте счастливы, не болейте и знайте – в Украине всегда все будет хорошо!
Смотрите самую загадочную премьеру «Новорічна МАСКА на каналі «Україна»!
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