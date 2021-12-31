Новорічна Маска на каналі «Україна»: в образе Ялинки маскировалась известная певица
Наконец стартовало долгожданное грандиозное шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна». Первой на сцене праздничного проекта выступила яркая новогодняя Ялинка, которой удалось запутать звездных детективов.
Новогодняя красавица предстала перед публикой в причудливом костюме. Ведущий Владимир Остапчук пошутил, что они могли бы стать идеальной парой – Ялинка и Снежинка. А вот звездные детективы обратили внимание на выражение лица героини, которое указывало на то, что там может скрываться мужчина.
Я так вижу, что эта маска у нас гендерно нейтральная. Хоть это и Ялинка, но ноги у нее мужские. Это Иво Бобул!» – заявила Оля Полякова в эфире канала «Украина», но затем увидела артиста среди звездных гостей новогоднего шоу.
На сцене шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна» Ялинка исполнила суперхит «Елки» Верки Сердючки. После выступления Андрей Данилко предположил, что там могла замаскироваться певица СолоХа. Но большинство гостей шоу были уверены, что это Оля Цибульская. Однако никому так и не удалось угадать, что Ялинка – это на самом деле певица SLAVA KAMINSKA, которую зрители ждали в гипершоу «МАСКА» на протяжении двух сезонов.
А я пришла на Новый год! – сказала SLAVA KAMINSKA в эфире шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна». – Голос маскировать было несложно, а вот танцевать на сцене в костюме очень жарко – где-то килограмм веса я сегодня потеряла. Видите, помада на лице – все, как нужно на Новый год. Я обожаю этот праздник – он у меня ассоциируется с мандаринами, «Оливье», «Шубой», елкой. И мордой в салате (смеется)».
Смотрите самую загадочную праздничную премьеру «Новорічна Маска» прямо сейчас на канале «Украина»!
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