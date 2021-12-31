Новорічна Маска на каналі «Україна»: в образе Ялинки маскировалась известная певица

Наконец стартовало долгожданное грандиозное шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна». Первой на сцене праздничного проекта выступила яркая новогодняя Ялинка, которой удалось запутать звездных детективов.

Никто так и не догадался, что под этой маской скрывалась певица SLAVA KAMINSKA.

Новогодняя красавица предстала перед публикой в ​​причудливом костюме. Ведущий Владимир Остапчук пошутил, что они могли бы стать идеальной парой – Ялинка и Снежинка. А вот звездные детективы обратили внимание на выражение лица героини, которое указывало на то, что там может скрываться мужчина.

Я так вижу, что эта маска у нас гендерно нейтральная. Хоть это и Ялинка, но ноги у нее мужские. Это Иво Бобул!» – заявила Оля Полякова в эфире канала «Украина», но затем увидела артиста среди звездных гостей новогоднего шоу.

Ялинка поставила детективам необычную задачу: чтобы услышать подсказки о ее личности, им необходимо было водить хоровод вокруг нее. Оставшись довольной танцем детективов, героиня призналась, что ее сын очень похож на DZIDZIO, с Олей Поляковой они одного поля ягоды, с NK | Настей Каменских могли бы быть сестрами, а вот для Олега Винника она волчицей не была, скорее он – ее волком. И только Андрей Данилко вместо традиционной подсказки услышал лишь многозначное «Гм-м-м». Слова участницы натолкнули детективов на версии, что в этом образе могли спрятаться певица Оля Цибульская или гимнастка Анна Ризатдинова.

На сцене шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна» Ялинка исполнила суперхит «Елки» Верки Сердючки. После выступления Андрей Данилко предположил, что там могла замаскироваться певица СолоХа. Но большинство гостей шоу были уверены, что это Оля Цибульская. Однако никому так и не удалось угадать, что Ялинка – это на самом деле певица SLAVA KAMINSKA, которую зрители ждали в гипершоу «МАСКА» на протяжении двух сезонов.

А я пришла на Новый год! – сказала SLAVA KAMINSKA в эфире шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна». – Голос маскировать было несложно, а вот танцевать на сцене в костюме очень жарко – где-то килограмм веса я сегодня потеряла. Видите, помада на лице – все, как нужно на Новый год. Я обожаю этот праздник – он у меня ассоциируется с мандаринами, «Оливье», «Шубой», елкой. И мордой в салате (смеется)».

А какие еще звезды замаскировались в новых зимних образах? И чем они будут нас поражать?

Смотрите самую загадочную праздничную премьеру «Новорічна Маска» прямо сейчас на канале «Украина»!

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