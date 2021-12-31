Новорічна МАСКА на каналі «Україна» - в шоу раскрыли личность под маской Бурого Медведя в костюме Белого

Новорічна МАСКА на каналі «Україна» - в шоу раскрыли личность под маской Бурого Медведя в костюме Белого

За несколько часов до самого ожидаемого праздника года зрителей канала «Украина» поздравил Бурый Медведь в костюме Белого.

В шоу «Новорічна МАСКА» гигантский участник зажег с известной композицией и вызвал споры между звездными детективами. Оля Полякова даже вынуждена была сделать громкое заявление.

Вместо длинных рассказов о себе Бурый Медведь в костюме Белого подготовил звездным детективам шоу «МАСКА» несколько праздничных блюд, которые должны были стать подсказками. Отведав вкусностей, звездные детективы подумали, что под маской скрывается шеф-повар, но NK | Настя Каменских мгновенно развеяла эти догадки.

Кто-то может мне сказать, кто нам это передал? Где Медведь? Мне кажется, некоторые блюда только мой Алексей мог передать! – прокомментировала NK | Настя Каменских в эфире канала «Украина».

На праздничной сцене Бурый Медведь в костюме Белого зажег с хитом «She's a lady» Тома Джонса и поразил подвижными танцами в огромном костюме. Насладившись номером, гости выпуска предположили, что под маской может находиться как Потап, так и Иво Бобул.

Это Потап! А знаете почему? Ему надоело сидеть дома и смотреть, как его жена светит «нижними глазами». Поэтому он пришел сюда, чтобы наблюдать со сцены, как Настя подбивает клинья к Виннику! – поделилась Оля Полякова. – Это не то, чтобы ревность… просто до этого я была еще молода, а теперь я «Вовчиця»!»

Однако версия звездного детектива не подтвердилась, ведь в образе Бурого Медведя в костюме Белого был народный артист Украины Иво Бобул. А услышав полное имя певца, детективы поняли, в чем подсказка: «Иван Васильевич! Это как в старом фильме! Эти же блюда подавали на стол!» – прокомментировала Полякова.

Благодарю вас, в костюме было очень жарко, но так интересно! – отметил Иво Бобул в эфире канала «Украина». – Хочу поздравить украинцев с Новым годом! Желаю вам всего наилучшего!»

Смотрите самую загадочную премьеру «Новорічна МАСКА на каналі «Україна»!

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