Наталья Могилевская призналась, какую детскую мечту не устает воплощать до сих пор

2 января 2021 11:25 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Наталья Могилевская призналась, какую детскую мечту не устает воплощать до сих пор
Наталья Могилевская призналась, какую детскую мечту не устает воплощать до сих пор
пресс-служба артиста

Певица Наталья Могилевская на съемочной площадке проекта «Новорічна МАСКА на каналі «Україна» откровенно рассказала, какой образ мечтала примерить на детских утренниках и почему плакала, смотря на своих ровесников.

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Я мечтала быть Снегурочкой или хотя бы Снежинкой, как остальные девочки. Но мама нарядила меня в образ Лисички. Взяла лисью голову и надела на меня – настоящую, на секундочку! Сшила оранжевое платье, пришила хвост. И вот стою я на утреннике, смотрю – все девочки улыбаются, а я со слезами на глазах, насупленная, живот вывалила – мне не нравилось, что я какая-то непонятная Лисичка, а так хотелось быть беленькой, нарядной Снегурочкой! – рассказала Наталья Могилевская за кулисами шоу «Новорічна МАСКА на каналі «Україна».

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А вот став артисткой, Наталья Могилевская наконец-то смогла самостоятельно реализовать давнюю мечту. К примеру, на съемках клипа «Місяць» звезда предстала в сказочном образе. Но и на этом не остановилась.

За время моей певческой карьеры я отыграла эту роль во всевозможных ипостасях! Была Снегурочкой везде – на «Луне», под водой, на корпоративах и больших концертах! Примеряла этот образ тысячу раз!» – прокомментировала артистка.

Напомним, 

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