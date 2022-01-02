Наталья Могилевская призналась, какую детскую мечту не устает воплощать до сих пор Александр Кива

Александр Кива Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя» Все статьи автора...

Наталья Могилевская призналась, какую детскую мечту не устает воплощать до сих пор пресс-служба артиста

Певица Наталья Могилевская на съемочной площадке проекта «Новорічна МАСКА на каналі «Україна» откровенно рассказала, какой образ мечтала примерить на детских утренниках и почему плакала, смотря на своих ровесников.