Наталья Могилевская призналась, какую детскую мечту не устает воплощать до сих пор
Певица Наталья Могилевская на съемочной площадке проекта «Новорічна МАСКА на каналі «Україна» откровенно рассказала, какой образ мечтала примерить на детских утренниках и почему плакала, смотря на своих ровесников.
Я мечтала быть Снегурочкой или хотя бы Снежинкой, как остальные девочки. Но мама нарядила меня в образ Лисички. Взяла лисью голову и надела на меня – настоящую, на секундочку! Сшила оранжевое платье, пришила хвост. И вот стою я на утреннике, смотрю – все девочки улыбаются, а я со слезами на глазах, насупленная, живот вывалила – мне не нравилось, что я какая-то непонятная Лисичка, а так хотелось быть беленькой, нарядной Снегурочкой! – рассказала Наталья Могилевская за кулисами шоу «Новорічна МАСКА на каналі «Україна».
За время моей певческой карьеры я отыграла эту роль во всевозможных ипостасях! Была Снегурочкой везде – на «Луне», под водой, на корпоративах и больших концертах! Примеряла этот образ тысячу раз!» – прокомментировала артистка.
Напомним,