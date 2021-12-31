Новорічна Маска на каналі «Україна»: кто был в костюме Оленя

Новорічна Маска на каналі «Україна»: кто был в костюме Оленя

С грандиозным шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна» сбываются все желания. На сцене праздничного проекта появился новый персонаж – рождественский Олень, который сразу пришелся по душе детективам.

И это неудивительно – забавный герой очаровал своим необыкновенным образом и веселым выступлением, а когда еще и снял маску, по-настоящему осчастливил звездных сыщиков – там скрывалась певица и блогер Jerry Heil.

Его братья служат транспортом для самого Санта Клауса, однако в праздничном «Новорічна Маска на каналі «Україна» рождественский Олень появился с другой целью – поиграть и развлечь украинцев в самый волшебный вечер в году. Звездные детективы сразу отметили, что это Виктор Бронюк, известный своей песней об оленях. Но и образ персонажа изрядно повеселил знаменитостей.

У него ножки сзади парализованы. Или там два человека – тот, кто сзади, похоже, уже спит», – пошутила в эфире канала «Украина» Оля Полякова.

Это Jerry Heil! – воскликнула NK | Настя Каменских. – Очень хотелось бы, чтобы это была она, потому что в гипершоу «МАСКА» мы столько раз называли ее имя».

На сцене шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна» рождественский Олень зажег с четырьмя Дедами Морозами под композицию «Мне не жаль» Ирины Билык. Все детективы единогласно заявили: это точно Jerry Heil. И были правы – в образе милого Оленя действительно скрывалась она.

У костюмі виступати було досить комфортно. Мене попереджали, що треба бути обережною: якщо не виходить ворушити ногами – краще не треба. А мені навпаки хотілось бити копитом. На мій погляд, ми дуже органічно зрослись із цим персонажем, – поделилась эмоциями от участия в шоу Jerry Heil. – У новорічну ніч хочу всім побажати, щоб у вашому житті такі олені не траплялися!»

А какие еще знаменитости замаскировались в новых праздничных образах?

Смотрите самую загадочную праздничную премьеру «Новорічна Маска» прямо сейчас на канале «Украина»!

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