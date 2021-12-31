Новорічна МАСКА на каналі «Україна»: стало известно, кто скрывался в образе Пингвина

31 декабря 2021 22:05 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Новорічна МАСКА на каналі «Україна»: стало известно, кто скрывался в образе Пингвина
Новорічна МАСКА на каналі «Україна»: стало известно, кто скрывался в образе Пингвина
пресс-служба

В праздничном шоу «Новорічна МАСКА на каналі «Україна» нарядно одетый королевский Пингвин смог сбить с толку звездных детективов и гостей спецвыпуска.

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Раскрыв личность под маской, зрители поняли – только опытные участники шоу «МАСКА» умеют так удачно скрываться. В образе была Анастасия Приходько, которая ранее выступала в костюме Бабки.

Перед выступлением королевский Пингвин предложил звездным детективам гипершоу поиграть в интересную игру. Участник презентовал черный сундук, в котором спрятал несколько подсказок о себе, однако распознать их эксперты должны были наощупь. Запутав детективов, Пингвин подарил зрителям эффектный номер на песню «Айсберг» певицы Аллы Пугачевой, тогда у гостей в зале возникли первые догадки о личности под маской. По их версиям это могли быть Наталья Могилевская, Ирина Билык, Наталья Валевская, alyona alyona, Lida Lee, Ассия Ахат, Яна Клочкова, а по мнению постоянных детективов – это Мила Нитич.

Подождите! Давайте соберем все подсказки и обдумаем. Там была боксерская перчатка, а значит, наш Пингвин занимался или занимается боксом. Еще был кларнет. Так вот, Александр Кривошапко сейчас боксирует, а в детстве окончил музыкальную школу по классу трубы», – поделилась своей версией Оля Полякова в эфире «Новорічної МАСКИ».

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Однако, сняв маску с Пингвина, зрители поняли – эксперты ни разу не назвали правильное имя. В интересном музыкальном батле победил королевский Пингвин, а точнее певица Анастасия Приходько.

Немного объясню подсказки: самолет – это моя песня «Крила», сова – татуировка, кларнет, который вы там нашли – ни при чем, в ящике лежала флейта, а я флейтистка по специальности. Боксерские перчатки, потому что я занималась тайским боксом, и рыбка – от фамилии моего родного отца – Рыбалов, – объяснила звезда и поздравила украинцев с праздником: Дорогие друзья, искренне поздравляю вас с Новым годом! Пусть в вашей жизни все будет хорошо, а 2022-й год принесет вам все, чего только пожелаете!»

Смотрите самую загадочную премьеру «Новорічна МАСКА на каналі «Україна»!

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