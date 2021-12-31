Новорічна МАСКА на каналі «Україна»: стало известно, кто скрывался в образе Новорічної Кульки

Новорічна МАСКА на каналі «Україна»: стало известно, кто скрывался в образе Новорічної Кульки

Яркий символ зимних праздников – Новорічна Кулька зажгла с известным хитом в эфире шоу «Новорічна МАСКА на каналі «Україна».

Во время выступления звездной гости произошло несколько шокирующих и забавных ситуаций, однако, раскрыв личность под маской, шутки поняли все.

Перед тем, как появиться на праздничной сцене шоу «Новорічна МАСКА», яркая и зажигательная участница презентовала звездным детективам подарки, в которых замаскировала подсказки о себе. Но подаренные вещи не помогли экспертам найти ответ, кто же спрятался в образе Новорічної Кульки. Поэтому гостья выпуска вместе со своими помощниками эльфами вышла на сцену и подарила зрителям атмосферный номер, в конце которого с потолка упал Дед Мороз.

Напраздновался – веди себя как человек! – смеясь, отметил ведущий канала «Украина» Владимир Остапчук. – Следует отметить, что во время этого выступления не пострадал ни один Дед Мороз».

Насладившись зажигательным выступлением, звездные гости эфира начали озвучивать свои версии имен артистов, которые могли бы прятаться под маской Новорічної Кульки. Кто-то увидел там Наталью Могилевскую, кто-то – Артема Пивоварова, а некоторые звезды услышали MONATIK.

Однако сама участница решила продолжить свое шоу и «позаигровав» с Владимиром Остапчуком, стала убегать со сцены. Но ведущий ее поймал.

Мы знаем, кто это! Эта Кулька завелась и ее не остановить! Наташа Могилевская не знает, как будет выглядеть через месяц, потому сделала такой кругленький костюм», – смеясь, поделилась догадками Оля Полякова в эфире шоу «Новорічна МАСКА».

Согласился с коллегой и Олег Винник, певец отметил: «Могилевская, ты крутая!»

Через мгновение зрители шоу убедились – под ярким образом скрывалась любимица миллионов, легендарная певица Наталья Могилевская.

Поздравляю всех с Новым годом! Желаю вам счастья, любви, здоровья! Моя страна, я тебя люблю! Классных вам игрушек, таких как я, прекрасных елок и великолепных шоу, таких как «Співають всі!» – поздравила зрителей звездный капитан вокального шоу «Співають всі!» Наталья Могилевская.

Смотрите самую загадочную премьеру «Новорічна МАСКА на каналі «Україна»

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