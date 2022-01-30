Анна Ризатдинова поразила сногсшибательной фигурой в купальнике на отдыхе в Дубае

30 января 2022 06:30 Туренко Андрей
Анна Ризатдинова поразила сногсшибательной фигурой в купальнике на отдыхе в Дубае
Гимнастка Анна Ризатдинова
instagram.com/anna_rizatdinova

Спортсменка Анна Ризатдинова подогрела интерес публики к своей фигуре.

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Бронзовая призерка Олимпиады в Рио-де-Жанейро Анна Ризатдинова часто радует своих поклонников пикантными снимками в боди, купальниках и стильных вечерних нарядах.

Вот и в этот раз Ризатдинова поделилась на своей странице в Инстаграм довольно откровенными фотографиями, продемонстрировав свою соблазнительную фигуру.

Гимнастка Анна Ризатдинова / instagram.com/anna_rizatdinova
Анна опубликовала серию снимков, на которых она позирует на фоне побережья в коричневом купальнике. Яркую фотосессию знаменитость сделала во время отдыха в Дубае.

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Под одной из своих публикаций Ризатдинова призналась, что отдых в Дубае пошел ей на пользу. Она смогла проанализировать свою жизнь и желания. У нее появилось время на себя и на сына.

Не забывайте останавливаться и давать себе время на перезагрузку – это помогает оставаться счастливым, - пишет Анна.

Гимнастка Анна Ризатдинова / instagram.com/anna_rizatdinova
Напомним, 

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