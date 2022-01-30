Анна Ризатдинова поразила сногсшибательной фигурой в купальнике на отдыхе в Дубае
30 января 2022 06:30
Гимнастка Анна Ризатдинова
instagram.com/anna_rizatdinova
Спортсменка Анна Ризатдинова подогрела интерес публики к своей фигуре.
Анна Ризатдинова часто радует своих поклонников пикантными снимками в боди, купальниках и стильных вечерних нарядах.Анна опубликовала серию снимков, на которых она позирует на фоне побережья в коричневом купальнике. Яркую фотосессию знаменитость сделала во время отдыха в Дубае.Напомним,
Вот и в этот раз Ризатдинова поделилась на своей странице в Инстаграм довольно откровенными фотографиями, продемонстрировав свою соблазнительную фигуру.
Гимнастка Анна Ризатдинова / instagram.com/anna_rizatdinova
Не забывайте останавливаться и давать себе время на перезагрузку – это помогает оставаться счастливым, - пишет Анна.
Гимнастка Анна Ризатдинова / instagram.com/anna_rizatdinova