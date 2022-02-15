Ревизоры на пороге: кто победил в первом выпуске от 14.02.2022
На Новом канале успешно стартовал сезон соревнований среди профессиональных отельеров в реалити «Ревизоры на пороге».
К сожалению, до финала дошли не все. Отельер из Луцка, который во время съемок в Тернополе отказался ночевать в хостеле, просто выселил участников проекта из отеля, когда пришла его очередь принимать гостей.
После того, как владелец луцкого luxury-отеля Владимир Пащенко выселил нас в полночь, больше он не появлялся, – рассказывает участница реалити, владелица черкасского семейного комплекса Анна Труба. – Мы ожидали Владимира с помощницей в своем комплексе, но по неизвестным причинам они не приехали. На финале их тоже не было.
Пары оставляли деньги в конвертах, – объясняет ведущая Анна Жижа. – Лучане вышли из проекта, прекратили съемку и не приехали на последний уик-энд в Черкассы. Справедливости ради мы не учитывали их голосование.
Во время финала участники узнали, как оценили друг друга. Отельеры из Черкасс за проживание в хостеле оставили 100% стоимости, а жители Тернополя за гостеприимство в черкасском семейном комплексе – 95,4%. В премьерном выпуске реалити «Ревизоры на пороге» победу и золотой гостиничный звонок получил хостел «Тарнопіль»
Напомним,