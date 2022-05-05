Ведучий "Орла і Решки" Женя Синельников зізнався, як його змінила війна Туренко Андрей

Ведучий "Орла і Решки" Женя Синельников пресс-служба Нового канала

Співавтор і режисер тревел-шоу «Орел і Решка» (Новий канал) розповів, як змінилося його ставлення до життя після повномасштабного вторгнення росії в Україну.