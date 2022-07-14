Українські зірки, які мали сьогодні виступати у Вінниці, повідомили про загиблого і поранених учасників команди

14 июля 2022 15:20 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Усі статті автора...

Українські зірки, які мали сьогодні виступати у Вінниці, повідомили про загиблого і поранених учасників команди
Співачка ROXOLANA
instagram.com/roxolanas

14 липня країна-терорист росія безжалісно обстріляла Вінницю ракетами «Калібр». Ракетний обстріл прийшовся на самий центр міста.

Читайте такожЄгор Крутоголов – про допомогу ЗСУ: «Я спочатку подивився на Притулу – і вирішив: Єгор, давай!»
В той час у епіцентрі подій знаходилися і учасники команд артистів LAUD і ROXOLANA. Саме сьогодні вони повинні були виступати в Будинку офіцерів, який також був розбитий ракетним обстрілом.

На своїй сторінці в Інстаграм співачка повідомила, що ні вона, ні LAUD не постраждали, а ось учасники команди травмовані. Двоє з них були у надважкому стані. На жаль, пізніше ROXOLANA повідомила, що один учасник загинув, другий – продовжує боротися за життя.

Під час ракетних обстрілів росіянами Вінниці частина нашої команди перебувала в центрі міста, всі вони поранені, – розповіла Роксолана. – Женя загинув. Андрій в тяжкому стані продовжує боротися за життя в операційній. Ми молимося за їхні життя та життя всіх, хто постраждав сьогодні. Ми ніколи не пробачимо!

Звукорежисер Євген, який загинув під час обстрілу Вінниці ракетами російської армії / фото: instagram.com/jevred

На своїй сторінці в Інстаграм співачка Оля Цибульська також повідомила, що двоє учасників її гурту були травмовані у центрі Вінниці. Слава Богу – живі.

Співак Олег Скрипка також з гуртом мав сьогодні виступати у Вінниці. Він повідомив, що мали зустрітися з організатором заходу саме в місці попадання ракети, і 10 хвилин часу їх врятувало...

Станом на 16.50, як повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, відомо про 21 загиблого, серед них – троє дітей. Ще близько 90 потерпілих звернулися за допомогою до медичних закладів, більша половина з них – у важкому стані.

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

LAUD новини війна Оля Цибульська ROXOLANA Вінниця

Матеріали на тему

Оля Полякова розповіла, як її донька засинає, вкриваючись українським прапором
Новини

Оля Полякова розповіла, як її донька засинає, вкриваючись українським прапором
Ірма Вітовська розповіла про найцінніше, що взяла в евакуацію
Новини

Ірма Вітовська розповіла про найцінніше, що взяла в евакуацію
Леся Нікітюк розповіла про підготовку до зйомок нового сезону тревел-шоу Le Маршрутка
Новини

Леся Нікітюк розповіла про підготовку до зйомок нового сезону тревел-шоу Le Маршрутка
Як перетворити свій будинок на фортецю на випадок обстрілу?
Корисні поради

Як перетворити свій будинок на фортецю на випадок обстрілу?
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Говорить Україна: Поховані в парку «Мама»: що криється за всесвітньовідомим фото? (ефір від 08.07.2022)

Говорить Україна: Поховані в парку «Мама»: що криється за всесвітньовідомим фото? (ефір від 08.07.2022)
Астрологиня пояснила, в чому феномен Бориса Джонсона

Астрологиня пояснила, в чому феномен Бориса Джонсона
Як ти?: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.07.2022)

Як ти?: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.07.2022)
Співачка Поліна Дашкова проходить тактичну воєнну підготовку

Співачка Поліна Дашкова проходить тактичну воєнну підготовку

Популярне відео

Як ти?: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 02.07.2022)

Як ти?: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 02.07.2022)
Говорить Україна: Поховані в парку «Мама»: що криється за всесвітньовідомим фото? (ефір від 08.07.2022)

Говорить Україна: Поховані в парку «Мама»: що криється за всесвітньовідомим фото? (ефір від 08.07.2022)
Астрологиня пояснила, в чому феномен Бориса Джонсона

Астрологиня пояснила, в чому феномен Бориса Джонсона
Як ти?: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.07.2022)

Як ти?: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.07.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK