Українські зірки, які мали сьогодні виступати у Вінниці, повідомили про загиблого і поранених учасників команди

14 липня країна-терорист росія безжалісно обстріляла Вінницю ракетами «Калібр». Ракетний обстріл прийшовся на самий центр міста.

В той час у епіцентрі подій знаходилися і учасники команд артистів LAUD і ROXOLANA. Саме сьогодні вони повинні були виступати в Будинку офіцерів, який також був розбитий ракетним обстрілом.

На своїй сторінці в Інстаграм співачка повідомила, що ні вона, ні LAUD не постраждали, а ось учасники команди травмовані. Двоє з них були у надважкому стані. На жаль, пізніше ROXOLANA повідомила, що один учасник загинув, другий – продовжує боротися за життя.

Під час ракетних обстрілів росіянами Вінниці частина нашої команди перебувала в центрі міста, всі вони поранені, – розповіла Роксолана. – Женя загинув. Андрій в тяжкому стані продовжує боротися за життя в операційній. Ми молимося за їхні життя та життя всіх, хто постраждав сьогодні. Ми ніколи не пробачимо!

Звукорежисер Євген, який загинув під час обстрілу Вінниці ракетами російської армії / фото: instagram.com/jevred

На своїй сторінці в Інстаграм співачка Оля Цибульська також повідомила, що двоє учасників її гурту були травмовані у центрі Вінниці. Слава Богу – живі.

Співак Олег Скрипка також з гуртом мав сьогодні виступати у Вінниці. Він повідомив, що мали зустрітися з організатором заходу саме в місці попадання ракети, і 10 хвилин часу їх врятувало...

Станом на 16.50, як повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, відомо про 21 загиблого, серед них – троє дітей. Ще близько 90 потерпілих звернулися за допомогою до медичних закладів, більша половина з них – у важкому стані.

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