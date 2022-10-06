Леся Нікітюк розповіла, як підшукували помешкання для людей, що приїжджали в її прихисток
Ведуча Леся Нікітюк розповіла про підвищення цін на житло.
Але для Нового каналу Леся згадала, як допомагали розселяти переселенців.
У нас були дівчата на ресепшині, які чергували позмінно 24/7. До них зверталися люди з усіх питань, а ті вже передавали їх мені. Наприклад, приїхало 50 людей, і ми уточнюємо їхні плани – одна сім’я хоче їхати на Закарпаття, десять сімей – за кордон, 2–3 планують лишитися у Хмельницькому. І ми починаємо «трусити» ріелторів, вони надсилають нам різні варіанти – від безкоштовних до дорогих, – згадує вона. – Просила і в Telegram-каналі, і в Instagram, і через газети шукали, і сама їздила по ближніх селах під Хмельницьким, зідзвонювалася з власниками порожніх будинків, просила поселити туди переселенців. Мені і квартири давали, і величезні знижки робили. Насправді коли я підняла кіпіш, то до моїх батьків стояла черга з людей, які казали: «Ми там чули, що Леся шукає дім для переселенців, ми готові допомогти». Це все була моя відповідальність. Потім у ті хати ми привозили все, що потрібно, – посуд, пральні машини та ін. Якщо десь не було води, то люди самі купували насос, кидали в криницю і таким чином виходили з ситуації.
Дуже багато було срача щодо підвищення цін на житло. Розповім з власного досвіду. До нас приїжджали платоспроможні люди, які звикли жити в дуже хороших умовах, і їм потрібен був будинок із гаражем, басейном, щоб діти не відчували різниці між цим житлом і домом. Готові 30 тисяч платити? Готові. Все, будь ласка. А хтось звертався і просив знайти житло максимум за 5 тисяч. Ось вам квартира за п’ять – підходить? Підходить. Треба знайти безкоштовно? Будьте ласкаві, соціальне житло – подобається? В’їжджайте, – каже Леся. – А коли почалося обурення, що хтось здає будинок за 300 тисяч… Я його знайшла, там 9 спалень. Тобто туди може влізти 40 людей, то 300 тисяч поділити на 40 – це менше ніж по 10 тисяч гривень на місяць, комусь ця ціна може й підійти. Я взагалі зараз проти будь-якого срача, в якому сходяться українець і українець. Роблю все, щоб його завершити, тому що такі моменти лише на руку ворогу.
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