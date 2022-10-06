Леся Нікітюк розповіла, як підшукували помешкання для людей, що приїжджали в її прихисток

6 октября 2022 11:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Леся Нікітюк розповіла, як підшукували помешкання для людей, що приїжджали в її прихисток
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу

Ведуча Леся Нікітюк розповіла про підвищення цін на житло.

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З початку повномасштабного вторгнення ведуча «Le Маршрутки» та «Пари на мільйон» Леся Нікітюк почала допомагати переселенцям. Вона організувала прихисток, де зустрічали людей, які тікали від бойових дій. Наразі він закритий. 

Але для Нового каналу Леся згадала, як допомагали розселяти переселенців. 

У нас були дівчата на ресепшині, які чергували позмінно 24/7. До них зверталися люди з усіх питань, а ті вже передавали їх мені. Наприклад, приїхало 50 людей, і ми уточнюємо їхні плани – одна сім’я хоче їхати на Закарпаття, десять сімей – за кордон, 2–3 планують лишитися у Хмельницькому. І ми починаємо «трусити» ріелторів, вони надсилають нам різні варіанти – від безкоштовних до дорогих, – згадує вона. – Просила і в Telegram-каналі, і в Instagram, і через газети шукали, і сама їздила по ближніх селах під Хмельницьким, зідзвонювалася з власниками порожніх будинків, просила поселити туди переселенців. Мені і квартири давали, і величезні знижки робили. Насправді коли я підняла кіпіш, то до моїх батьків стояла черга з людей, які казали: «Ми там чули, що Леся шукає дім для переселенців, ми готові допомогти». Це все була моя відповідальність. Потім у ті хати ми привозили все, що потрібно, – посуд, пральні машини та ін. Якщо десь не було води, то люди самі купували насос, кидали в криницю і таким чином виходили з ситуації.

Пресслужба Нового каналу

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Знаходили й будинки, які коштували дорого. 

Дуже багато було срача щодо підвищення цін на житло. Розповім з власного досвіду. До нас приїжджали платоспроможні люди, які звикли жити в дуже хороших умовах, і їм потрібен був будинок із гаражем, басейном, щоб діти не відчували різниці між цим житлом і домом. Готові 30 тисяч платити? Готові. Все, будь ласка. А хтось звертався і просив знайти житло максимум за 5 тисяч. Ось вам квартира за п’ять – підходить? Підходить. Треба знайти безкоштовно? Будьте ласкаві, соціальне житло – подобається? В’їжджайте, – каже Леся. – А коли почалося обурення, що хтось здає будинок за 300 тисяч… Я його знайшла, там 9 спалень. Тобто туди може влізти 40 людей, то 300 тисяч поділити на 40 – це менше ніж по 10 тисяч гривень на місяць, комусь ця ціна може й підійти. Я взагалі зараз проти будь-якого срача, в якому сходяться українець і українець. Роблю все, щоб його завершити, тому що такі моменти лише на руку ворогу.

Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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