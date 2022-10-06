Андрій Бєдняков розповів, як говорить з донькою про війну

6 октября 2022 12:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Андрій Бєдняков розповів, як говорить з донькою про війну
Андрій Бєдняков з дружиною та донькою
Пресслужба Нового каналу

Які запитання ставить 7-річна Ксенія телеведучому Андрію Бєднякову та його дружині.

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За більш ніж півроку війни українці вразили весь світ своєю єдністю та силою духу. Особлива гордість – за наших дітей, які мужньо сприймають події. Вони миттєво подорослішали та свідомо допомагають близьким, а інколи й ЗСУ

Ведучий проєкту Нового каналу «Де логіка?» Андрій Бєдняков поділився, як він у складний для України час спілкується з 7-річною донькою.

Спочатку Ксені все пояснювала Настя (Анастасія Коротка – дружина Андрія Бєднякова. – Прим .ред.), бо мене ж не було поряд, коли все почалось. Я знаходився на зйомках за кордоном, – говорить телеведучий. – Але потім ми з донькою багато розмовляли про це, вона знає, хто на нас напав. І знає, що Україна переможе. Ксеня постійно питає, коли ми поїдемо в Маріуполь. Каже: «А Маріуполя вже немає. І бабусі вже немає. А я хочу поїхати. Коли? Ці люди там надовго?» Вона питає, я їй пояснюю все, як є. У нас немає гри чи аналогій. Вона доросла дитина і має це розуміти. Водночас у нас немає такого, що ми сідаємо і: «Слухай, ці – такі, а ці – такі. Їх ми ненавидимо». Ні. Вона запитала, ми спокійно пояснили, вона зрозуміла, і ми закрили цю тему. Потім, якщо ще питає, то знову їй розповідаємо.

Андрій Бєдняков з донькою / Пресслужба Нового каналу

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Нагадаємо, що наразі дружина Бєднякова Анастасія Коротка та донька Ксеня перебувають у США. Також відомо, що незабаром подружжя вдруге стане батьками! Бажаємо здоров’я родині телеведучого та найшвидшого возз’єднання у мирній Україні!

Нагадаємо, 

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