Андрій Бєдняков розповів, як говорить з донькою про війну
Які запитання ставить 7-річна Ксенія телеведучому Андрію Бєднякову та його дружині.
Ведучий проєкту Нового каналу «Де логіка?» Андрій Бєдняков поділився, як він у складний для України час спілкується з 7-річною донькою.
Спочатку Ксені все пояснювала Настя (Анастасія Коротка – дружина Андрія Бєднякова. – Прим .ред.), бо мене ж не було поряд, коли все почалось. Я знаходився на зйомках за кордоном, – говорить телеведучий. – Але потім ми з донькою багато розмовляли про це, вона знає, хто на нас напав. І знає, що Україна переможе. Ксеня постійно питає, коли ми поїдемо в Маріуполь. Каже: «А Маріуполя вже немає. І бабусі вже немає. А я хочу поїхати. Коли? Ці люди там надовго?» Вона питає, я їй пояснюю все, як є. У нас немає гри чи аналогій. Вона доросла дитина і має це розуміти. Водночас у нас немає такого, що ми сідаємо і: «Слухай, ці – такі, а ці – такі. Їх ми ненавидимо». Ні. Вона запитала, ми спокійно пояснили, вона зрозуміла, і ми закрили цю тему. Потім, якщо ще питає, то знову їй розповідаємо.
Нагадаємо,