Андрій Бєдняков розповів, як говорить з донькою про війну

Андрій Бєдняков з дружиною та донькою

Які запитання ставить 7-річна Ксенія телеведучому Андрію Бєднякову та його дружині.

За більш ніж півроку війни українці вразили весь світ своєю єдністю та силою духу. Особлива гордість – за наших дітей, які мужньо сприймають події. Вони миттєво подорослішали та свідомо допомагають близьким, а інколи й ЗСУ

Ведучий проєкту Нового каналу «Де логіка?» Андрій Бєдняков поділився, як він у складний для України час спілкується з 7-річною донькою.

Спочатку Ксені все пояснювала Настя (Анастасія Коротка – дружина Андрія Бєднякова. – Прим .ред.), бо мене ж не було поряд, коли все почалось. Я знаходився на зйомках за кордоном, – говорить телеведучий. – Але потім ми з донькою багато розмовляли про це, вона знає, хто на нас напав. І знає, що Україна переможе. Ксеня постійно питає, коли ми поїдемо в Маріуполь. Каже: «А Маріуполя вже немає. І бабусі вже немає. А я хочу поїхати. Коли? Ці люди там надовго?» Вона питає, я їй пояснюю все, як є. У нас немає гри чи аналогій. Вона доросла дитина і має це розуміти. Водночас у нас немає такого, що ми сідаємо і: «Слухай, ці – такі, а ці – такі. Їх ми ненавидимо». Ні. Вона запитала, ми спокійно пояснили, вона зрозуміла, і ми закрили цю тему. Потім, якщо ще питає, то знову їй розповідаємо.

Андрій Бєдняков з донькою / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, що наразі дружина Бєднякова Анастасія Коротка та донька Ксеня перебувають у США. Також відомо, що незабаром подружжя вдруге стане батьками! Бажаємо здоров’я родині телеведучого та найшвидшого возз’єднання у мирній Україні!

Нагадаємо,