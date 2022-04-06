Як підтримати людину, що пережила зґвалтування
Як допомогти людині, яка пережила сексуальне насильство?
Як підтримати?
1. Слухайте, якщо людина хоче розказати
Не треба допитуватися, але і робити вигляд наче нічого не сталося теж не варто. Вам доведеться включити емпатію на повну, стати маятником, який дуже тонко відчуває, який настрій у близької людини саме зараз. Так, настрій може змінюватися.
2. Довіряйте словам жертви
Сумніватися в показах жертви насилля — це останнє, що потрібно робити.
У зґвалтуванні завжди винен той, що вчиняє наругу. Жертва не може бути винною чи провокатором, якими б не були обставини насилля.
Психологи кажуть, що близьким потрібно бути терплячими, допомагати людині розбиратися зі своїми емоціями, пропонувати варіанти кваліфікованої допомоги, але не давити з будь-яким питанням. Людині після насилля важливо відчути контроль над своїми діями, приймати рішення самостійно.
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