Як підтримати людину, що пережила зґвалтування

Як допомогти людині, яка пережила сексуальне насильство?

Насилля — це страшна річ. Навіть якщо людина теперь у безпеці, зґвалтування не проходить без наслідків для психіки. Найбільша відповідальність у такому випадку припадає не на психолога, а на рідних, близьких та друзів, з якими жертва сексуального насильства спілкується частіше за все

Як підтримати?

1. Слухайте, якщо людина хоче розказати

Не треба допитуватися, але і робити вигляд наче нічого не сталося теж не варто. Вам доведеться включити емпатію на повну, стати маятником, який дуже тонко відчуває, який настрій у близької людини саме зараз. Так, настрій може змінюватися.

2. Довіряйте словам жертви

Сумніватися в показах жертви насилля — це останнє, що потрібно робити.

3. Не звинувачуйте

У зґвалтуванні завжди винен той, що вчиняє наругу. Жертва не може бути винною чи провокатором, якими б не були обставини насилля.

Психологи кажуть, що близьким потрібно бути терплячими, допомагати людині розбиратися зі своїми емоціями, пропонувати варіанти кваліфікованої допомоги, але не давити з будь-яким питанням. Людині після насилля важливо відчути контроль над своїми діями, приймати рішення самостійно.

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