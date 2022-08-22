Олександр Педан зізнався, яку важливу навичку прищепив своєму 5-річному сину за літо
Ведучий «Improv Live Show», яке восени покаже Новий канал, Олександр Педан розповів про найпозитивніший момент за війну.
Окрім волонтерської діяльності цього літа йому вдалося провести з 5-річним сином Маріком багато часу та ще й навчити його важливої справи!
Найпозитивніший момент за ці шість місяців це те, що я навчив сина кататися на велосипеді. Він поїхав на двох колесах, і це так круто! – розповів телеведучий. – Маріку п’ять із половиною років. На початку війни було видно, що йому важко через недосипи, через зміну місця проживання, через походи в підвал. Але він адаптувався.
У перший день вторгнення Педан із сім’єю виїхав з Києва у рідне місто ведучого Хмельницький.
Зараз діти потребують більше нашої уваги. А ще дуже чітко відчувають ситуацію, – говорить Олександр. – З перших днів ми говоримо з Маріком і пояснюємо все як є. А ще, я вважаю, дітей треба побільше завантажувати справами, займати активностями, щоб вони відволікалися.
Я хочу бути для сина не супергероєм, а справжнім другом. Ми називаємо один одного baddy, тобто «людина, якій можна цілковито довіряти». Навіть своє життя. Готовий завжди підтримувати Маріка, страхувати його. Дружні стосунки – це найголовніше, – каже Педан.
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