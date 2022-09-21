Марина Боржемська розповіла, як зав'язався її новий роман

Марина Боржемська поділилася подробицями про особисте життя у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником.

Відома тренерка, експертка проєкту «Щасливі за сім днів» Марина Боржемська розповіла про свою нову симпатію та ставлення дітей до її особистого життя.

Я до себе підпустила одну людину. Більше, ніж я підпускала когось за останні роки. Я дозволила йому робити те, що він хоче по відношенню до мене. А собі – трішечки бути з ним дівчиною. Але я ще не хочу сильно зачаровуватися, щоб потім не розчаровуватися, – поділилась Марина.

До знайомства з чоловіком Боржемську підштовхнула її донька – Олівія.

Ми познайомились на вулиці. Він підійшов і спитав, як мене звати. Потім запитав, чи зможу я з ним випити каву. Я ще не встигла відповісти, а Олівія сказала: «Так, і дай номер телефону». (Усміхається.)

Марина Боржемська з донькою Олівією / instagram.com/uzelkova.marina

Чоловік не знав, що Марина – публічна людина. Як пояснює Боржемська, він просто не дивиться телевізор.

Коли я сказала, де працюю, побачила здивування в його очах. Я подумала, що він погуглить, хто я, і наступного дня не зателефонує. Ура! Але він подзвонив і зробив все для того, аби ми попили каву, – пояснила героїня. – Ми на зв’язку, він мене підтримує, але мені подобається, що ця історія розвивається не дуже швидко. Все відбувається в тій динаміці, в якій мені комфортно. Як воно буде, я не знаю. Мені зараз все подобається. Особливо говорити з цією людиною. Він дуже розумний, освічений у багатьох речах. Я стала частіше усміхатися. Навіть діти сказали, що у мене сяють очі останнім часом.

Син Роберт, так само як і Олівія, підтримує маму і хоче, аби вона була щасливою в особистому житті. Головна умова – щоб поруч з нею була порядна людина.

Роберт каже: «Я хочу, щоб він тебе шалено любив. Настільки, щоб ти не мала часу на роздуми». І якщо я відчуватиму спокій від цієї людини, якщо він зможе збудувати дружні стосунки, тоді все буде добре, – додала Марина.

Марина Боржемська з сином Робертом / instagram.com/uzelkova.marina

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