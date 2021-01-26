Ведущие "Сніданок з 1+1" сделали необычный сюрприз Святославу Гринчуку: как у Премьер-министра Канады

26 января 2021 04:00 Юлия Крутиева
Ведущие
Ведущий "Сніданок з 1+1" Святослав Гринчук
пресс-служба

Ведущие "Сніданок з 1+1" - Неля Шовкопляс, Егор Гордеев - поздравили своего коллегу Святослава Гринчука с днем рождения.

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В свой день рождения Святослав Гринчук, который он отпраздновал 16 января, получил множество поздравлений от коллег, друзей, родственников и даже от университетского преподавателя.

Еще тогда ведущие Сніданку з 1+1 заинтриговали тем, что готовят Святославу сюрприз, но, по причине того, что прошлая неделя была нерабочей у Гринчука (Святослав является ведущим ТСН на 1+1 утренних выпусков и работает неделя через неделю, меняясь с Маричкой Падалко - прим.ред.) – Егор Гордеев, Неля Шовкопляс, Руслан Сеничкин поздравили коллегу сегодня, в понедельник, 25 января.

Зная, что Святослав Гринчук любит носить цветные носки, «сніданковці» подготовили для него две коробки носков украинского производителя с яркими надписями: «Breaking news», «Yes, You can», «Do!», «Adios» и с изображениями овощей – помидоров, свеклы, огурцов и других. Кстати, недавно ООН провозгласила 2021 год Международным годом овощей и фруктов!

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Вот как Святослав Гринчук прокомментировал свою заинтересованность цветными носками и рассказал, как относится к тому, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо тоже любит такие аксессуары в одежде:

Такое увлечение у меня появилось еще раньше, чем я узнал, кто такой Трюдо, в университете. Лет 17 назад решили с друзьями по понедельникам надевать разнообразные цветные носки. Регулярно пополняю свою коллекцию разными красивыми экземплярами, из последнего - носки с рыбами, которые очень нравятся дочери и носки с героями фильма ужасов «Пятница 13-е» .... С точки зрения имиджа Трюдо - крутой, даже, казалось бы, строгому и деловому образу политика такой стиль, на мой взгляд, добавляет человечности, близости с различными поколениями, эмоций.

Я лично в новостях стараюсь придерживаться строгого дресс-кода, чтобы не отвлекать зрителя от важных и часто серьезных событий. Но, когда приходится проводить какие-то светские или деловые мероприятия, всегда к костюму подбираю яркие носки. Интересно, что Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также любит разноцветные носки и часто надевает их на официальные встречи и пресс-конференции.

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Во время вручения подарков Неля Шовкопляс, Егор Гордеев, Святослав Гринчук и Руслан Сеничкин сделали фото в стиле премьер-министра Канады Джастина Трюдо и некоторых канадских и мировых политиков. Как, например, в свое время Трюдо делал фото с канцлером Германии Ангелой Меркель, бывшим Премьер-министром Ирландии Эндом Кенни, министром транспорта Канады Омаром Альгабра.

Напомним,

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