МАСКА: Андрей Данилко рассказал, как ему удалось рассекретить личность звезды под маской Буйвола
В эту субботу канал «Украина» раскрыл личность первого участника грандиозного шоу «МАСКА».
Человек, который спрятался в образе Дракона, несколько имитировал манеру Олега Винника, чтобы нас сбить. Когда вышел Буйвол, я подумал, что звезда под этой маской могла родиться в год быка, а это и мой год тоже. Тогда и понял, где настоящий Винник. Интонации были очень для меня узнаваемы, потому что я хорошо его знаю, – рассказал Андрей Данилко.
Но эта загадка подчинилась детективам не сразу. Сначала Оля Полякова отметила, что под маской Буйвола может скрываться Позитив, однако NK | Настя Каменских отвергла эту версию. Вместо этого она предположила, что это может быть продюсер Вадим Лисица.
Под маской кажется, будто тебя все «подкалывают». Ты на такой волне, будто ничего не понимаешь. А шоу настолько круто сделано, чтобы даже сам участник в той маске запутался в себе. Там такой мир! – признался Олег Винник.
Напомним,