МАСКА: Андрей Данилко рассказал, как ему удалось рассекретить личность звезды под маской Буйвола

25 января 2021 17:48 Юлия Крутиева
МАСКА: Андрей Данилко рассказал, как ему удалось рассекретить личность звезды под маской Буйвола
Певец Андрей Данилко
пресс-служба канала Украина

В эту субботу канал «Украина» раскрыл личность первого участника грандиозного шоу «МАСКА».

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Под невероятным костюмом киберпанка Буйвола скрывался популярный певец Олег Винник. Единственным из детективов шоу «МАСКА», кто узнал его, стал артист Андрей Данилко.

Человек, который спрятался в образе Дракона, несколько имитировал манеру Олега Винника, чтобы нас сбить. Когда вышел Буйвол, я подумал, что звезда под этой маской могла родиться в год быка, а это и мой год тоже. Тогда и понял, где настоящий Винник. Интонации были очень для меня узнаваемы, потому что я хорошо его знаю, – рассказал Андрей Данилко.

Но эта загадка подчинилась детективам не сразу. Сначала Оля Полякова отметила, что под маской Буйвола может скрываться Позитив, однако NK | Настя Каменских отвергла эту версию. Вместо этого она предположила, что это может быть продюсер Вадим Лисица. 

Шоу МАСКА» / пресс-служба канала Украина
DZIDZIO же был убежден, что в этом образе замаскировался Потап. Буйвол действительно пел очень похожим на Потапа голосом, но на самом деле под этой маской скрывался Олег Винник.

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На съемочной площадке канала «Украина» любимец миллионов поделился своими впечатлениями от участия в проекте «МАСКА».

Под маской кажется, будто тебя все «подкалывают». Ты на такой волне, будто ничего не понимаешь. А шоу настолько круто сделано, чтобы даже сам участник в той маске запутался в себе. Там такой мир! – признался Олег Винник.

Певец Олег Винник / пресс-служба канала Украина
А уже в следующую субботу Олег Винник присоединится к команде звездных детективов и вместе с Олей Поляковой, NK | Настей Каменских, Андреем Данилко и DZIDZIO будет отгадывать, какие знаменитости спрятались под впечатляющими костюмами.

Напомним, 

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