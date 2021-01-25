МАСКА: Андрей Данилко рассказал, как ему удалось рассекретить личность звезды под маской Буйвола

В эту субботу канал «Украина» раскрыл личность первого участника грандиозного шоу «МАСКА».

Под невероятным костюмом киберпанка Буйвола скрывался популярный певец Олег Винник. Единственным из детективов шоу «МАСКА» , кто узнал его, стал артист Андрей Данилко.

Человек, который спрятался в образе Дракона, несколько имитировал манеру Олега Винника, чтобы нас сбить. Когда вышел Буйвол, я подумал, что звезда под этой маской могла родиться в год быка, а это и мой год тоже. Тогда и понял, где настоящий Винник. Интонации были очень для меня узнаваемы, потому что я хорошо его знаю, – рассказал Андрей Данилко.

Но эта загадка подчинилась детективам не сразу. Сначала Оля Полякова отметила, что под маской Буйвола может скрываться Позитив, однако NK | Настя Каменских отвергла эту версию. Вместо этого она предположила, что это может быть продюсер Вадим Лисица.

Шоу МАСКА» / пресс-служба канала Украина

DZIDZIO же был убежден, что в этом образе замаскировался Потап. Буйвол действительно пел очень похожим на Потапа голосом, но на самом деле под этой маской скрывался Олег Винник.

На съемочной площадке канала «Украина» любимец миллионов поделился своими впечатлениями от участия в проекте «МАСКА».

Под маской кажется, будто тебя все «подкалывают». Ты на такой волне, будто ничего не понимаешь. А шоу настолько круто сделано, чтобы даже сам участник в той маске запутался в себе. Там такой мир! – признался Олег Винник.

Певец Олег Винник / пресс-служба канала Украина

А уже в следующую субботу Олег Винник присоединится к команде звездных детективов и вместе с Олей Поляковой, NK | Настей Каменских, Андреем Данилко и DZIDZIO будет отгадывать, какие знаменитости спрятались под впечатляющими костюмами.

Напомним,