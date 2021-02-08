Известный блогер и актер Богдан Шелудяк снялся во 2 сезоне сериала «Громада»

8 февраля 2021 14:15 Александр Кива
Известный блогер и актер Богдан Шелудяк снялся во 2 сезоне сериала «Громада»
Известный блогер и актер Богдан Шелудяк снялся во 2 сезоне сериала «Громада»
пресс-служба

8 февраля в 18:00 на телеканале НЛО TV состоится премьера нового сезона ситкома «Громада».

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Второй сезон сериала «Громада» продолжает рассказывать об инициативной девушке Алисе (Юлия Шугар), которая решила сделать свой родной городок Гонта «грейт эгейн» – девушка с помощью инициативной команды создает молодежный культурный центр, а параллельно борется с несправедливостью, коррупцией и соблазнами.

В «Громаде» через юмор поднимаются важные темы – буллинг в школах, мизогиния, вопрос вакцинации, практическая психология, сложные семейные отношения, «лайфкоучинг» как явление, проблема отношения к переселенцам, стереотипное мышление, двойные стандарты, жертвенность и тому подобное.

«Громада» – это о любви, о молодости, о высоких идеалах, борьбе с собой и с несправедливостью вокрун. Радуюсь, что нам удалось «зашить» достаточно серьезные темы в историю с классным юмором. Во втором сезоне любимые герои раскроются больше, а жизненные ситуации будут острее. И ждите новенького», – директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

Так, во втором сезоне «Громады» появится новый герой – Богдан, которого с главной героиней связывают не только вера в светлое будущее и желание делать мир лучше. Роль новенького сыграл известный блогер, актер Богдан Шелудяк. Кстати, откровенное интервью с Богданом читайте в журнале "Теленеделя" №5, который поступил в продажу 3 февраля.

Премьера второго сезона «Громады» – 8 февраля в 18:00 на телеканале НЛО TV.

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