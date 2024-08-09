Олександр Рудинський розповів про вчинок, який він зробив заради дружини Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Актор Олександр Рудинський Пресслужба Нового каналу

Актор серіалів «Голова» та «Зв’язок» Олександр Рудинський розповів, як у вихідні від зйомок у Римі сюрпризом літав до Києва на прем’єру «Конотопської відьми».