Олександр Рудинський розповів про вчинок, який він зробив заради дружини
Актор серіалів «Голова» та «Зв’язок» Олександр Рудинський розповів, як у вихідні від зйомок у Римі сюрпризом літав до Києва на прем’єру «Конотопської відьми».
Наш Сашко був єдиним актором зі Східної Європи.
У мене могло бути чотири знімальні дні поспіль, а потім півтора вільні тижні. Дуже складно було просто сидіти, чекати і втрачати час. Інші актори могли спокійно за кілька годин долетіти додому. А я ж так спокійно і швидко в Київ не дістався б. Зараз дорога займає в середньому добу. Тому під час зйомок у «Декамероні» найважчим моментом для мене виявилася відстань із сім’єю, – розповідає Рудинський. – Прожити місяць так далеко від дружини й малого було складно.
Я спланував усе так, щоб прилетіти до неї на прем’єру. Вона про це не знала! – ділиться актор. – На зйомках «Декамерона» мав два повні вихідні дні. Щойно зрозумів, що встигну в паузі злітати в Україну, попросив купити мені квитки. Сказав, що в мене в Києві вистава, тому потрібно терміново і обов’язково поїхати. Таким чином ввечері після зйомки я полетів з Риму до Варшави, зранку виїхав на Blablacar до Києва, опівночі був вдома. Пам’ятаю, приїхав і телефоную дружині. Кажу: «Марія, там тобі посилка прийшла. Подарунок!» І от вона відчинила ворота, а там я з валізою стою. Це було дуже прикольно! Дружина хвилювалася перед прем’єрою, а я своєю присутністю її підтримав. Наступного дня подивився «Конотопську відьму», одразу сів у потяг до Львова, звідти до Варшави, а далі полетів до Рима й продовжив зйомки в «Декамероні». Це один з найкращих вчинків, які я зробив у житті (усміхається).
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