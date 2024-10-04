MELOVIN розповів, ким хотів стати в дитинстві та на що витратив перший гонорар Туренко Андрій

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Співак MELOVIN Пресслужба Нового каналу

Один з учасників першого випуску 13-го сезону шоу «Хто зверху?» MELOVIN розповів про перший заробіток.