MELOVIN розповів, ким хотів стати в дитинстві та на що витратив перший гонорар

4 жовтня 2024 12:05 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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MELOVIN розповів, ким хотів стати в дитинстві та на що витратив перший гонорар
Співак MELOVIN
Пресслужба Нового каналу

Один з учасників першого випуску 13-го сезону шоу «Хто зверху?» MELOVIN розповів про перший заробіток.

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Ми звикли бачити улюблених артистів на сцені та в кліпах, чути в навушниках дорогою на роботу, і навіть не уявляємо, що було б, якби вони колись обрали інший фах і не створювали музику? За лаштунками ігрового проєкту «Хто зверху?», яке щочетверга о 20:00 показує Новий канал, про це розмірковував український артист і учасник шоу MELOVIN.

Я завжди любив музику, з самого малечку. Але все одно в дитинстві мріяв про багато професій. Було десять, якщо не більше, варіантів, – розповідає він. – Хотів стати хореографом, викладачем хімії чи біології, парфумером, перукарем, стилістом та ін. По суті, абсолютно всі мої думки та бажання були пов’язані з творчістю. Навіть та ж хімія (усміхається). Погодьтесь, що окрім знання наукових фактів, там треба бути дуже творчим.

Співак MELOVIN / Пресслужба Нового каналу

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Також Melovin пригадав, як заробив перші серйозні гроші, та на що їх витратив.

Дуже давно, ще до початку творчої кар’єри й популярності, мене запросили провести новорічний святковий захід у невеликому пабі в Одесі. Пам’ятаю, організував там якісь конкурси та розіграші й заробив за це тисячу гривень. На той час, а це було десь десять років тому, то були величезні гроші. І що я зробив? Пішов і придбав собі банку червоної ікри. Завжди мріяв купити її не на святковий стіл, а просто для себе. Тоді зміг це дозволити, – ділиться Melovin. – А вже пізніше, коли заробив більшу суму, купив мамі парфуми.

Нагадаємо, 

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