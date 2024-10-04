Тарас Цимбалюк розповів про вплив батьків-вчителів

4 жовтня 2024 14:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Тарас Цимбалюк розповів про вплив батьків-вчителів
Актор Тарас Цимбалюк
Пресслужба Нового каналу

Зірка серіалу «Зв’язок» Тарас Цимбалюк напередодні Дня вчителя розповів, що навчався у школі, в якій викладали його батьки.

Читайте такожROXOLANA розповіла про брата, який вже 10 років на фронті
День учителя в Україні відзначають у першу неділю жовтня. У переддень свята Тарас Цимбалюк поділився спогадами про те, як це – зростати в родині вчителів. Актор розповів, чи отримував поблажки завдяки своєму статусу, покритикував шкільну програму та зізнався, за що був вдячний батькам у шкільні роки. 

Я ріс у вчительській сім'ї, і школа в мене була і вдень, і ввечері. Бо коли приходив додому з гімназії, де вчителювали батьки, мусив готуватися до уроків під їхнім керівництвом. Але з часом вони зрозуміли, що мені не цікавий певний прошарок предметів: алгебра, геометрія, хімія, фізика. І не штурмували з цього приводу, – зізнався Тарас Цимбалюк. – Я взагалі не розумів, навіщо завантажувати дитину такою купою різної інформації. Добре, що з часом почали розділяти класи на гуманітарні та економічні. Бо жоден вчитель у школі досконало не знає всіх цих предметів, а діти мають вчити, ще й отримувати найвищі бали. Треба віддати батькам належне: коли я подорослішав, вони дозволяли мені вивчати лише ті предмети, які мене цікавили. Тому я поринув у гуманітарні, деякі з них мені навіть подобалися (усміхається).

Тарас Цимбалюк з батьками / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожНеймовірні дуети: на шоу прийшов зірка серіалу «Голова»
Тато Тараса, Василь Васильович, літературознавець та історик, мама, Тетяна Василівна, викладачка французької мови. Саме вона прищепила сину любов до французької та сформувала його музичний смак. 

Мама викладала в мене французьку. Я сидів за першою партою, вчив слова і співав пісні, мені подобалася їхня мелодійність. У дитинстві завдяки мамі я слухав Мірей Матьє, Патрісію Каас, Сальваторе Адамо, Джо Дассена. Мені завжди подобалась французька. Я уявлення не мав, про що співаю, але зубрив і співав. А пізніше, коли підріс, мама розповідала, про що вони, – згадує Тарас Цимбалюк. – А от поблажок як сину мені не робила, я мав відповідати на рівні з усіма. І іноді, коли не готувався, мама казала: «Окей, завтра я тебе спеціально викличу, якщо не хочеш вчитися».

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал Тарас Цимбалюк Звязок серіал Звязок

Матеріали на тему

MELOVIN розповів, ким хотів стати в дитинстві та на що витратив перший гонорар
Новини

MELOVIN розповів, ким хотів стати в дитинстві та на що витратив перший гонорар
Неймовірні дуети: на шоу прийшов зірка серіалу «Голова»
Новини

Неймовірні дуети: на шоу прийшов зірка серіалу «Голова»
ROXOLANA розповіла про брата, який вже 10 років на фронті
Новини

ROXOLANA розповіла про брата, який вже 10 років на фронті
Алмазна мозаїка: захоплююче мистецтво для всіх
Lifestyle

Алмазна мозаїка: захоплююче мистецтво для всіхРеклама
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 28.09.2024

МастерШеф 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 28.09.2024
Неймовірні дуети: дивитися 5 випуск онлайн від 18.09.2024

Неймовірні дуети: дивитися 5 випуск онлайн від 18.09.2024
ДНК. Свої 4 сезон: кондитер з Луганщини два роки шукає рідню

ДНК. Свої 4 сезон: кондитер з Луганщини два роки шукає рідню
Поле 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 17.09.2024

Поле 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 17.09.2024

Популярне відео

МастерШеф 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 21.09.2024

МастерШеф 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 21.09.2024
МастерШеф 14 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 14.09.2024

МастерШеф 14 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 14.09.2024
МастерШеф 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 28.09.2024

МастерШеф 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 28.09.2024
ДНК. Свої 4 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 15.09.2024

ДНК. Свої 4 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 15.09.2024
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK