Тарас Цимбалюк розповів про вплив батьків-вчителів
4 жовтня 2024 14:00
Актор Тарас Цимбалюк
Пресслужба Нового каналу
Зірка серіалу «Зв’язок» Тарас Цимбалюк напередодні Дня вчителя розповів, що навчався у школі, в якій викладали його батьки.
Тарас Цимбалюк поділився спогадами про те, як це – зростати в родині вчителів. Актор розповів, чи отримував поблажки завдяки своєму статусу, покритикував шкільну програму та зізнався, за що був вдячний батькам у шкільні роки.
Я ріс у вчительській сім'ї, і школа в мене була і вдень, і ввечері. Бо коли приходив додому з гімназії, де вчителювали батьки, мусив готуватися до уроків під їхнім керівництвом. Але з часом вони зрозуміли, що мені не цікавий певний прошарок предметів: алгебра, геометрія, хімія, фізика. І не штурмували з цього приводу, – зізнався Тарас Цимбалюк. – Я взагалі не розумів, навіщо завантажувати дитину такою купою різної інформації. Добре, що з часом почали розділяти класи на гуманітарні та економічні. Бо жоден вчитель у школі досконало не знає всіх цих предметів, а діти мають вчити, ще й отримувати найвищі бали. Треба віддати батькам належне: коли я подорослішав, вони дозволяли мені вивчати лише ті предмети, які мене цікавили. Тому я поринув у гуманітарні, деякі з них мені навіть подобалися (усміхається).
Тарас Цимбалюк з батьками / Пресслужба Нового каналу
Мама викладала в мене французьку. Я сидів за першою партою, вчив слова і співав пісні, мені подобалася їхня мелодійність. У дитинстві завдяки мамі я слухав Мірей Матьє, Патрісію Каас, Сальваторе Адамо, Джо Дассена. Мені завжди подобалась французька. Я уявлення не мав, про що співаю, але зубрив і співав. А пізніше, коли підріс, мама розповідала, про що вони, – згадує Тарас Цимбалюк. – А от поблажок як сину мені не робила, я мав відповідати на рівні з усіма. І іноді, коли не готувався, мама казала: «Окей, завтра я тебе спеціально викличу, якщо не хочеш вчитися».
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