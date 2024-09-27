Тарас Цимбалюк розповів, чому його мама відмовляла його від розлучення

27 вересня 2024 13:05 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Тарас Цимбалюк розповів, чому його мама відмовляла його від розлучення
Актор Тарас Цимбалюк
Пресслужба Нового каналу

Актор серіалу «Зв’язок» Тарас Цимбалюк розповів про своє перше розлучення.

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Відомий український актор Тарас Цимбалюк зізнався, що розлучення з першою дружиною мало не зруйнувало його стосунки з мамою. Зірка серіалу «Зв’язок», другий сезон якого вже 7 жовтня покажуть глядачам Нового каналу, розповів, що через різні погляди на шлюб та сімейні цінності в них із мамою виникла сварка, через яку вони не спілкувалися досить тривалий час. 

Коли я розлучився з першою дружиною, ми з мамою могли місяць не розмовляти, хоча зараз зідзвонюємося щодня. Вона вважала, що якщо я одружився, то маю перебувати в цих стосунках. Їй було нецікаво, чому ми розлучаємося, головне – думка оточуючих, – говорить Тарас. – І навіть у якийсь момент я почав вважати, що може, дійсно, треба все ж переглянути свої погляди на цей шлюб, можливо, я поспішив? Хоча розумів, що ті стосунки не були потрібні ні мені, ні моїй колишній дружині. Я мамі казав: ми як два друга живемо, незрозуміло, навіщо, без майбутнього, без спільних цілей, без якоїсь мети. Вона цього не розуміла.

Актор Тарас Цимбалюк / Пресслужба Нового каналу

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Розлучення стало для Тараса не лише особистою драмою, а й своєрідним початком для зародження дружніх стосунків із мамою, про які він мріяв.

Я попереджав її, що планую розірвати шлюб. А потім десь через місяць приїжджаю в Корсунь і кажу: «Ми розлучилися офіційно». Вона була шокована, трапилася істерика. Тоді я відчував сильну агресію, це стало стартовою точкою, щоб розібратися у наших відносинах та стати з мамою справжніми друзями, – згадує Тарас Цимбалюк. – І врешті вона прийняла це розлучення, і друге теж. Я був навіть здивований, бо раніше не міг спокійно спілкуватися з нею на теми дівчат, інтиму, алкоголю, що я хочу або не хочу. Зараз у нас відбулася чудова трансформація, ми стали ближчими одне одному.

Нагадаємо, 

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