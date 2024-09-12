Тарас Цимбалюк, Олена Світлицька та Фіма Константиновський перевтілилися у Трансформерів!

12 вересня 2024 16:17 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Тарас Цимбалюк, Олена Світлицька та Фіма Константиновський перевтілилися у Трансформерів!
Тарас Цимбалюк, Олена Світлицька та Фіма Костантиновський перевтілилися у Трансформерів!
B&H film distribution

Цієї осені нова частина масштабної історії розкаже про походження Кібертрону — батьківщини автоботів і десептиконів.

Анімаційна картина продемонструє справжнє походження вічного протистояння між Оптимусом Праймом та Мегатроном.

До давно відомих та улюблених героїв доєдналися і нові яскраві персонажі, а саме: Джазз, Дарквінґ та Еірахнід. Саме їх здублювали українські зірки!

Тарас Цимбалюк

У зухвалого Дарквінґа перевтілився актор кіно та театру Тарас Цимбалюк.

Його герой похмурий та різкий, може трансформуватися у реактивний літак, нашпигований зброєю, тому дуже небезпечний. Він приєднується до армії десептиконів Мегатрона та виступає проти Оптимуса Прайма.

«Було неймовірно цікаво повернутися за лаштунки дубляжу та подарувати свій голос одному з найяскравіших антагоністів цієї історії. Я обожнюю дублювати анімаційні фільми, перевтілюватися в нових героїв та бути дотичним до створення унікального українського звучання персонажа.
Я бачив усі частини «Трансформерів», і найбільше захоплююсь моментом їхнього перетворення на машини – для мене це завжди справжня магія. Тож з нетерпінням чекаю на прем'єру – адже впевнений, на нас чекає чимало екшену – та запрошую вас усіх до кінотеатру!»

Фіма Константиновський

У ролі Джазза дебютував ведучий Нового Каналу Фіма Константиновський:

«Це мій перший досвід дубляжу. І ви знаєте, мене навіть похвалили! Я був приємно здивований, адже ніколи раніше цим не займався, хоча давно мріяв здублювати роль. Зараз, коли моє життя пов’язане з дітьми (я опікуюсь малюками в шелтері у Дніпрі), мені особливо важливо та приємно отримати такий досвід. По приїзду планую піти з дітьми у кіно та показати їм цю анімацію – для них це буде справжній сюрприз, адже я їм ще нічого не розповідав.

І хоча у мене не так багато фраз у фільмі, але для мене це лише початок. Сподіваюся, далі – більше.

Мій персонаж, Джазз, – позитивний, сміливий і трохи легковажний. Він часто вступає в бій із супротивниками, які перевершують його в силі, міці та вазі, але йому байдуже. Ним керує сміливість, і мені це дуже імпонує.

Приємно усвідомлювати, що сага «Трансформери» продовжує жити та збирати навколо себе мільйони глядачів. А для мене це також чудова можливість ненадовго повернутися в дитинство, переглядаючи цю історію».

Олена Світлицька

Підступну та холоднокровну Еірахнід здублювала яскрава акторка театру та кіно Олена Світлицька!

«Я неодноразово працювала «по той бік» екрана, але раніше лише тонувала свій голос у фільмах чи серіалах, де грала роль, ніколи не дублюючи. Тому для мене неймовірно приємно бути частиною такої вражаючої анімаційної пригоди, як «Трансформери: Початок». Тим більше, у мене двоє донечок, і ми обов’язково прийдемо на прем'єру всією родиною. Сподіваюся, що вони впізнають мій голос.

Еірахнід – надзвичайно підступна, яскрава і навіть страшна. Коли я вперше побачила її на екрані, подумала: «Ого, ось це і є моя фобія!», адже я дуже боюся павуків. Тому для мене було навіть дещо магічне у тому, щоб отримати можливість перевтілитися у свій страх.

У цій частині ми нарешті дізнаємося, як зародилася ворожнеча між Оптимусом і Мегатроном. А ще мені неабияк цікаво побачити свою героїню на великому екрані і почути, як мій голос доповнив Еірахнід. Вона – це моя повна протилежність, тож було неймовірно круто спробувати себе в новому амплуа».

Дивіться у кінотеатрах «Трансформери: Початок» з 19 вересня!

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