Володимир Дантес розповів про порівняння з Сергієм Притулою

2 жовтня 2025 14:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Ведучий Володимир Дантес
Пресслужба Нового каналу

Ведучий 14 сезону шоу «Хто зверху?» Володимир Дантес розповів про зйомки з Лесею Нікітюк та порівняння з Сергієм Притулою.

Щочетверга в ефірі Нового каналу показують свіжі випуски ігрового шоу для всієї сім’ї «Хто зверху?» Цьогоріч співведучим Лесі Нікітюк та капітаном чоловічої команди став Володимир Дантес. Зйомки розважального проєкту – не новий досвід для чоловіка. Адже він є одним із капітанів команд у шоу «Хто знає?» на Новому каналі. Але от в ролі ведучого Вова вперше.

Найскладнішим виявилося просто дуже довго стояти на ногах. Це близько 12 годин без присідання та перерв. Крім цього потрібно постійно бути на позитиві, підбадьорювати всіх навколо та тримати в гарному настрої, – ділиться Дантес враженнями після зйомок в інтерв’ю 24 каналу. – В перші дні це було особливо складно, здавалося, що сили ось-ось закінчаться. Але ти розумієш, що над цим проєктом працює велика команда, і ти не можеш підвести. А ще дуже класне партнерство склалося з Лесею. Вважаю, що в нас є здорова конкуренція, і водночас ми доповнюємо одне одного. Працювати разом було комфортно.

Ведучий Володимир Дантес / Пресслужба Нового каналу

А чи боїться Дантес порівнянь з легендарним ведучим перших 11 сезонів шоу?

Сергій Притула – це неймовірна людина, талановитий ведучий. Чесно, не боюся цих порівнянь абсолютно, – говорить Володимир. – Людям притаманно порівнювати нову людину з тією, до якої вони звикли, шукати знайомі образи й мати певні очікування. На мою думку, кожен ведучий має свій стиль подачі та вносить щось нове від себе. І саме це додає родзинки у проєкт, і за цим цікаво спостерігати глядачам.

Після першого випуску «Хто зверху?» з Дантесом вже було багато коментарів від глядачів. Більшість з них позитивні! А прем’єра стала лідером теледивлення за день.

Чи надовго я тут, чи це тимчасовий етап, вирішувати не мені. Але хотілося б, щоб це шоу продовжувало жити й радувало глядачів, – каже ведучий. – Досить часто говорять, що «Хто зверху?» – це про стереотипи, але насправді ми їх руйнуємо. Такі змагання між дівчатами та хлопцями показують, що немає різниці, хто бере участь, чоловік чи жінка. Головне – отримувати задоволення і дарувати його іншим. Це просто весело. І мені здається, що такий підхід приверне увагу нових глядачів, а шоу ще довго залишатиметься популярним.

Ведучий Володимир Дантес та Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Допомогти журналістам

