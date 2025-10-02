Володимир Дантес розповів про порівняння з Сергієм Притулою
2 жовтня 2025 14:45
Ведучий Володимир Дантес
Пресслужба Нового каналу
Ведучий 14 сезону шоу «Хто зверху?» Володимир Дантес розповів про зйомки з Лесею Нікітюк та порівняння з Сергієм Притулою.
Найскладнішим виявилося просто дуже довго стояти на ногах. Це близько 12 годин без присідання та перерв. Крім цього потрібно постійно бути на позитиві, підбадьорювати всіх навколо та тримати в гарному настрої, – ділиться Дантес враженнями після зйомок в інтерв’ю 24 каналу. – В перші дні це було особливо складно, здавалося, що сили ось-ось закінчаться. Але ти розумієш, що над цим проєктом працює велика команда, і ти не можеш підвести. А ще дуже класне партнерство склалося з Лесею. Вважаю, що в нас є здорова конкуренція, і водночас ми доповнюємо одне одного. Працювати разом було комфортно.
Ведучий Володимир Дантес / Пресслужба Нового каналу
А чи боїться Дантес порівнянь з легендарним ведучим перших 11 сезонів шоу?
Сергій Притула – це неймовірна людина, талановитий ведучий. Чесно, не боюся цих порівнянь абсолютно, – говорить Володимир. – Людям притаманно порівнювати нову людину з тією, до якої вони звикли, шукати знайомі образи й мати певні очікування. На мою думку, кожен ведучий має свій стиль подачі та вносить щось нове від себе. І саме це додає родзинки у проєкт, і за цим цікаво спостерігати глядачам.
Чи надовго я тут, чи це тимчасовий етап, вирішувати не мені. Але хотілося б, щоб це шоу продовжувало жити й радувало глядачів, – каже ведучий. – Досить часто говорять, що «Хто зверху?» – це про стереотипи, але насправді ми їх руйнуємо. Такі змагання між дівчатами та хлопцями показують, що немає різниці, хто бере участь, чоловік чи жінка. Головне – отримувати задоволення і дарувати його іншим. Це просто весело. І мені здається, що такий підхід приверне увагу нових глядачів, а шоу ще довго залишатиметься популярним.
Ведучий Володимир Дантес та Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу
