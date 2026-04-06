Брати Борисенки повернулися на телебачення

Минулої п’ятниці глядачі Нового каналу побачили учасників «Фабрики зірок», за якими фанатіла вся країна, серед них – брати Борисенки.

Культове талант-шоу ««Фабрика зірок», яке виходило на Новому каналі з 2007 по 2011 рік, стало справжнім трампліном у світ шоу-бізнесу для багатьох молодих артистів, зокрема для Володимира Дантеса, Даші Астаф’євої, Ольги Цибульської, Дмитра Кадная, Макса Барських. Тоді ще не було активного розвитку соцмереж, не можна було просто зайти в Instagram і написати улюбленим артистам. Зірки здавалися далекими й майже недосяжними.

Окремим феноменом «Фабрики зірок-3» стали близнюки Вова та Саша Борисенки. Дівчата мріяли хоча б випадково перетнутися з ними в житті, побачити наживо та взяти автограф. Це була справжня фанатська лихоманка. Та невдовзі брати зникли з медійного простору. Зараз же вони знову повернулися на Новий канал та взяли участь у шоу «єПитання на Новому», де під час зйомок програми поділилися відвертими спогадами про участь у «Фабриці зірок», популярність та дитинство.

На «Фабрику зірок» мене привів брат. Під час першого кастингу я взагалі вдома спав, а Вова розбудив і каже: «На 9:00 приходь у нічний клуб «Тайм-Аут», це в Дніпрі, там буде кастинг». Я сказав, що прийду на 12:00, – з усмішкою згадує Саша Борисенко. – Спочатку ми пройшли в наступний тур у Київ, потім у столиці ще в один. А потім ми обманули Новий канал – сказали, що нам 18 років, а нам було по 17, і нас взяли на проєкт, який ми ледь не виграли. Ну це Вова придумав (сміється). Про участь в «Фабриці» шкодую. Я не був готовий до популярності в той час і в певних моментах мене це трошки бентежило. А деколи завдавало незручностей.

Брати Борисенки / Пресслужба Нового каналу

Його брат Вова додає: попри шалену популярність, яка звалилась на них у 17 років, повернути її він би не хотів.

Я згадую момент, коли популярність дала зворотну сторону медалі: тебе ненавидять, хейтять та зневажають. І ти думаєш: о боже, краще б цього не було, і десь на заводі працював би, – зізнається Вова Борисенко. – Знову вийти на велику сцену ми не мріяли. Інколи виступаємо, але не з тим ентузіазмом, як це було раніше.

Якщо концерти пов’язані з благодійністю, якщо на них проходять збори на наші ЗСУ – ми не маємо права відмовлятися, – додає Саша Борисенко. – А через комерцію не так часто погоджуємось виступати.

Ця популярність стала для братів радше випробуванням, ніж мрією. Адже за лаштунками гучного успіху вони залишалися звичайними хлопцями, які в дитинстві раділи простим речам – наприклад, мріяли про окремі спальні місця.

Я дуже хотів, щоб у нас було два окремих ліжка, а не одне двоповерхове, – пригадує Саша. – А потім, коли нам було років по 12, батьки купили нам два окремих дивани. Кайф! Оце були емоції! (Сміється.)



Брати Борисенки / Пресслужба Нового каналу

А ще найщасливіший дитячий спогад – це коли мама приходила додому й діставала з кишень цукерки, – з усмішкою додає Вова.

