Брати Борисенки повернулися на телебачення

6 квітня 2026 14:35 Надточий Андрій
Надточий Андрій

Надточий Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Брати Борисенки
Пресслужба Нового каналу

Минулої п’ятниці глядачі Нового каналу побачили учасників «Фабрики зірок», за якими фанатіла вся країна, серед них – брати Борисенки.

Культове талант-шоу ««Фабрика зірок», яке виходило на Новому каналі з 2007 по 2011 рік, стало справжнім трампліном у світ шоу-бізнесу для багатьох молодих артистів, зокрема для Володимира Дантеса, Даші Астаф’євої, Ольги Цибульської, Дмитра Кадная, Макса Барських. Тоді ще не було активного розвитку соцмереж, не можна було просто зайти в Instagram і написати улюбленим артистам. Зірки здавалися далекими й майже недосяжними. 

Окремим феноменом «Фабрики зірок-3» стали близнюки Вова та Саша Борисенки. Дівчата мріяли хоча б випадково перетнутися з ними в житті, побачити наживо та взяти автограф. Це була справжня фанатська лихоманка. Та невдовзі брати зникли з медійного простору. Зараз же вони знову повернулися на Новий канал та взяли участь у шоу «єПитання на Новому», де під час зйомок програми поділилися відвертими спогадами про участь у «Фабриці зірок», популярність та дитинство.

На «Фабрику зірок» мене привів брат. Під час першого кастингу я взагалі вдома спав, а Вова розбудив і каже: «На 9:00 приходь у нічний клуб «Тайм-Аут», це в Дніпрі, там буде кастинг». Я сказав, що прийду на 12:00, – з усмішкою згадує Саша Борисенко. – Спочатку ми пройшли в наступний тур у Київ, потім у столиці ще в один. А потім ми обманули Новий канал – сказали, що нам 18 років, а нам було по 17, і нас взяли на проєкт, який ми ледь не виграли. Ну це Вова придумав (сміється). Про участь в «Фабриці» шкодую. Я не був готовий до популярності в той час і в певних моментах мене це трошки бентежило. А деколи завдавало незручностей.

Брати Борисенки / Пресслужба Нового каналу

Його брат Вова додає: попри шалену популярність, яка звалилась на них у 17 років, повернути її він би не хотів. 

Я згадую момент, коли популярність дала зворотну сторону медалі: тебе ненавидять, хейтять та зневажають. І ти думаєш: о боже, краще б цього не було, і десь на заводі працював би, – зізнається Вова Борисенко. – Знову вийти на велику сцену ми не мріяли. Інколи виступаємо, але не з тим ентузіазмом, як це було раніше.

Якщо концерти пов’язані з благодійністю, якщо на них проходять збори на наші ЗСУ – ми не маємо права відмовлятися, – додає Саша Борисенко. – А через комерцію не так часто погоджуємось виступати.

Ця популярність стала для братів радше випробуванням, ніж мрією. Адже за лаштунками гучного успіху вони залишалися звичайними хлопцями, які в дитинстві раділи простим речам – наприклад, мріяли про окремі спальні місця. 

Я дуже хотів, щоб у нас було два окремих ліжка, а не одне двоповерхове, – пригадує Саша. – А потім, коли нам було років по 12, батьки купили нам два окремих дивани. Кайф! Оце були емоції! (Сміється.) 

Брати Борисенки / Пресслужба Нового каналу

А ще найщасливіший дитячий спогад – це коли мама приходила додому й діставала з кишень цукерки, – з усмішкою додає Вова.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Вова Борисенко Саша Борисенко новини особисте життя зірок Новий канал єПитання

tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK