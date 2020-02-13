Угрожал убить: отца Линдси Лохан арестовали за домашнее насилие

13 февраля 2020 14:00 Юлия Крутиева
Угрожал убить: отца Линдси Лохан арестовали за домашнее насилие
Актриса Линдси Лохан
Fotobank / GettyImages

Скандалы уже становятся привычкой для членов семьи Лохан.

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Практически ежегодно Линдси Лохан оказывается героиней первых полос светских хроник со своими любовными приключениями или же скандальными выходками. 

Теперь же становится понятно, от кого 33-летняя модель и актриса переняла плохие привычки. Тому виной – ее отец Майкл Лохан.

На днях мужчине предъявили обвинение в домашнем насилии. Его бывшая жена Кейт Мейджор заявила, что мужчина пытался ее душить, обзывал и угрожал убить.

Актриса Линдси Лохан / instagram.com/lindsaylohan
Женщина уточнила, что подобная агрессия со стороны Майкла проявилась после того, как она обвинила его в измене: бывший супруг пользовался услугами эскорта в Хьюстоне, когда ездил туда в командировку.

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Лохан устроил за бывшей женой настоящую слежку и даже пытался на нее напасть, но ей удалось добежать до квартиры своего адвоката и позвонить в полицию.

В результате, в минувший понедельник правоохранительным органам удалось задержать мужчину. Сейчас отец Линдси Лохан находится под стражей.

Напомним, 

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