Угрожал убить: отца Линдси Лохан арестовали за домашнее насилие

Скандалы уже становятся привычкой для членов семьи Лохан.

Практически ежегодно Линдси Лохан оказывается героиней первых полос светских хроник со своими любовными приключениями или же скандальными выходками.

Теперь же становится понятно, от кого 33-летняя модель и актриса переняла плохие привычки. Тому виной – ее отец Майкл Лохан.

На днях мужчине предъявили обвинение в домашнем насилии. Его бывшая жена Кейт Мейджор заявила, что мужчина пытался ее душить, обзывал и угрожал убить.

Актриса Линдси Лохан / instagram.com/lindsaylohan

Женщина уточнила, что подобная агрессия со стороны Майкла проявилась после того, как она обвинила его в измене: бывший супруг пользовался услугами эскорта в Хьюстоне, когда ездил туда в командировку.

Лохан устроил за бывшей женой настоящую слежку и даже пытался на нее напасть, но ей удалось добежать до квартиры своего адвоката и позвонить в полицию.

В результате, в минувший понедельник правоохранительным органам удалось задержать мужчину. Сейчас отец Линдси Лохан находится под стражей.

Напомним,