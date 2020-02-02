Владимир Остапчук нарушил молчание и дал ответ на интервью своей жены: «Измен не было»

2 февраля 2020 13:00 Катерина Даниленко
Владимир Остапчук нарушил молчание и дал ответ на интервью своей жены: «Измен не было»
Телеведущий Владимир Остапчук
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Ведущий озвучил свою версию развода с экс-супругой.

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Телеведущий Владимир Остапчук в интервью Кате Осадчей осмелился сделать публичное заявление по поводу развода с Еленой Войченко. Шоумен до сих пор удивлен решением экс-жены вынести семейные ссоры на публику.

Владимир признался, что их семейная жизнь пошла кувырком уже давно, однако поставить точку в отношениях они долго не решались. Пара беспокоилась за эмоциональное состояние детей.

Самое страшное в этой ситуации то, что мы начали ссориться перед нашими детьми. Лучше оставаться взрослыми и любящими родителями, чем травмировать психику маленьких детей. Я не выносил эту историю исключительно из-за того, чтобы как раз обезопасить детей,
– объясняет ведущий.

Артист утверждает, что основанием для ссор постоянно выступала работа, а не его связь с другими женщинами. Он отрицает любовные связи на стороне.

Не скажу, что я так поздно возвращался домой, в 11 часов, но это были связанные с этим моменты, потому что я жил в разных странах: «А почему ты сейчас не взял трубку, а я тебе звонила, а ты то не сделал», – и так люди зацепляются. Но это точно не связано с другими женщинами или мужчинами. Это неправда. Не нужно здесь искать какую-то сенсацию, шоковую информацию, начинать меня женить со всеми партнершами на «Танцах»,
– заверил Остапчук.

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Надежды на воссоединение семьи шоумен не видит. Он убежден что разорвать отношения нужно было гораздо раньше, счастливым для него брак был лишь первые 6-7 лет.

Мы десятки раз пытались склеить этот брак, но можно склеить горшок, а когда пепел – ты уже никогда его не склеишь,
– подытожил ведущий.

Напомним,

   

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