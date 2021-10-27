МАСКА 2 сезон: Владимир Остапчук испугал Настю Каменских своим образом на Хэллоуин
Во втором эфире «МАСКА» новый невероятный образ продемонстрирует и ведущий шоу Владимир Остапчук. Он превратится в маньяка-убийцу Фредди Крюгера.
Но сегодня настало время, и Остапчук готов показать свое первое впечатляющее перевоплощение сезона – в новом выпуске масштабного проекта Владимир превратится в жуткого персонажа фильма «Кошмар на улице Вязов» Фредди Крюгера.
На самом деле не такой уж я страшный – ну посмотрите на меня, – говорит Владимир Остапчук и вспоминает, как на съемках «МАСКИ» шутил над коллегами, мол, наконец-то он без грима. – Создание этого образа заняло 4 часа. Сначала мне на голову надели специальную штуку из материала, напоминающего резину. Это все нереально потеет, поэтому мне в «голове» сделали вентиляцию, чтобы было немного легче. После этого на лицо начали наносить такой пластичный материал на подобие силикона. Процесс, конечно, очень кропотливый, я даже не представляю, как люди снимаются в кино и несколько месяцев ходят с таким гримом. Это же просто другое лицо!