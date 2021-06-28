Дочь Анастасии Заворотнюк сообщила, что находится в жуткой депрессии: Сотрите мне память
Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна не может справиться со стрессом, который накопился за последнее время.
Я что-то больше вообще не могу, не знаю, что со мной происходит. Не вывожу это все количество стресса, который на меня наваливается. Мне иногда кажется, что у меня силы закончились. Не знаю, на каких вибрациях я существую. Хочется, как в фильме «Люди в черном», взять такую штучку и чтобы просто стерлась память, чтобы перестать все мысли прокручивать и переживать снова и снова,– говорит в ролике 25-летняя Анна.
Блогер добавила, что не привыкла жаловаться, но сейчас ей очень непросто, поэтому она решила поделиться своим эмоциональным состоянием с подписчиками.
Вообще нет ресурса. Не понимаю, откуда черпать энергию, вдохновение. Потеряла способность жить и наслаждаться. Очень не люблю жаловаться, но последний год самый сложный из всех. Никак не могу собрать себя по кускам и начать жить. Так надоела сама себе. Вечные загоны и переживания.
Я чувствую себя обезьянкой в клетке. Но моя жизнь ‒ не цирк. Я закрытый человек и была бы моя воля, я бы абсолютно все хранила в себе, мне так легче. Порой просто хочется стать невидимкой.
Напомним,