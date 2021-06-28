Дочь Анастасии Заворотнюк сообщила, что находится в жуткой депрессии: Сотрите мне память

28 июня 2021 14:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

Все статьи автора...

Дочь Анастасии Заворотнюк сообщила, что находится в жуткой депрессии: Сотрите мне память
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна
социальная сеть Instagram

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна не может справиться со стрессом, который накопился за последнее время.

Читайте такжеАктриса Мила Сивацкая рассказала трогательную историю знакомства со своим молодым человеком
Об этом знаменитость рассказала в своем микроблоге, записав видеообращение к поклонникам. Девушка признается, что из-за проблем, которые свалились на нее и ее семью, она разучилась радоваться жизни. Добавляют масла в огонь расспросы от посторонних людей о здоровье звездой мамы.

Я что-то больше вообще не могу, не знаю, что со мной происходит. Не вывожу это все количество стресса, который на меня наваливается. Мне иногда кажется, что у меня силы закончились. Не знаю, на каких вибрациях я существую. Хочется, как в фильме «Люди в черном», взять такую штучку и чтобы просто стерлась память, чтобы перестать все мысли прокручивать и переживать снова и снова,
– говорит в ролике 25-летняя Анна.

Анна Заворотнюк / социальная сеть Instagram

Блогер добавила, что не привыкла жаловаться, но сейчас ей очень непросто, поэтому она решила поделиться своим эмоциональным состоянием с подписчиками.

Вообще нет ресурса. Не понимаю, откуда черпать энергию, вдохновение. Потеряла способность жить и наслаждаться. Очень не люблю жаловаться, но последний год самый сложный из всех. Никак не могу собрать себя по кускам и начать жить. Так надоела сама себе. Вечные загоны и переживания.

Читайте такжеНастя Каменских сверкнула идеальной фигурой в малиновом бикини ‒ горячий кадр
В одном из последних постов звезда также пожаловалось на бестактность абсолютно незнакомых людей. В одной из клиник, где она проходила осмотр, медперсонал начал донимать ее расспросами о состоянии здоровья ее мамы.

Я чувствую себя обезьянкой в клетке. Но моя жизнь ‒ не цирк. Я закрытый человек и была бы моя воля, я бы абсолютно все хранила в себе, мне так легче. Порой просто хочется стать невидимкой.

Напомним,

 

Облако тегов

Анастасия Заворотнюк личная жизнь звезд Анна Заворотнюк социальные сети фото новости

Материалы по теме

Экс-Зианджа набрала 15 кг и рассказала о планах на лето
Новости

Экс-Зианджа набрала 15 кг и рассказала о планах на лето
Гороскоп на 29 июня 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 29 июня 2021 для всех знаков Зодиака
Психолог Наталья Холоденко стала медсестрой
Новости

Психолог Наталья Холоденко стала медсестрой
4 вопроса, которые стоит задать ребёнку, если он плохо себя ведет
Психология

4 вопроса, которые стоит задать ребёнку, если он плохо себя ведет

Популярное на сайте

День Конституции Украины: самые красивые открытки и поздравления

День Конституции Украины: самые красивые открытки и поздравления
Как избавиться от менструальной боли: ТОП-3 совета

Как избавиться от менструальной боли: ТОП-3 совета
Секс в жару – как сделать его комфортным и в удовольствие

Секс в жару – как сделать его комфортным и в удовольствие
Аферисты в сетях-6: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2021)

Аферисты в сетях-6: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2021)

Популярное видео

Аферисты в сетях-6: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2021)

Аферисты в сетях-6: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2021)
Одруження наосліп-7: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 18.06.2021)

Одруження наосліп-7: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 18.06.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK