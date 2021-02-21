Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что посещает психолога из-за болезни матери: Даже боюсь колыхать воздух

Два года назад стало известно, что звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк больна раком. Сама знаменитость с тех пор не появлялась на публике, а ее родственники не комментировали состояние ее здоровья.

Дочь актрисы Анна лишь недавно заявила подписчикам, что ее семья переживает не лучшие времена, однако о звездной маме так и не рассказала. Сейчас же девушка решилась на откровение.

Блогер поделилась архивным снимком с самым родным человеком, а в посте сообщила, что долго не решалась поднимать такую личную тему.

Было много сомнений, как вы это воспримете. Но эта тема висит надо мной как дамоклов меч, и я не могу больше притворяться, что этого не существует,

‒ начала рассказ Анна.

Наследница телезвезды призналась, что последние два года для нее были самыми тяжелыми в жизни. Она уверена, что люди, чьи близкие больны, ее очень хорошо понимают. А вот давать «пищу» для журналистов, которые разрывают ее телефон, она не намерена.

Мне надоели звонящие журналисты, надоели люди которые пишут мне «у тебя же все в порядке, вы выдумали болезнь, хватит пиариться», надоели бесконечные приглашения на программы, шоу, надоели предложения заплатить мне кучу денег за интервью. Даже после своего отказа, я чувствую всю эту грязь на себе. Я слишком сильно люблю и уважаю свою маму, чтобы пойти рассказывать о таких вещах. Эта та тема, где ты даже боишься колыхать воздух, а не то чтобы трубить об этом, в подробностях, на всю страну.

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной / социальная сеть Instagram

Девушка очень просит не мучить ее расспросами, ведь для нее это большая боль. Проживать ей эту боль помогает психолог.

Мне каждый раз больно. Все, что я могла об этом сказать на данный момент, я уже сказала. Пожалуйста, не спрашивайте. Это моя боль. Моя боль каждый день, каждую минуту со мной, она никуда не уходит. Огромная дыра в груди. Она становиться то меньше, то заполоняет все тело. Я занимаюсь с психологом и пытаюсь справиться с этим ударом судьбы как могу.

Также дочь звезды отметила, что кадр с мамой был сделан в 2017 году. Обе девушки были невероятно счастливы в тот момент. Анна признается маме в любви и благодарит всех неравнодушных людей за поддержку и теплые слова.

Напомним,