Оля Полякова здійснила обряд спалення кокошника на одному з містичних місць Києва
Співачка Оля Полякова здійснила магічний ритуал та спалила у багатті кокошник.
Як заявила співачка, саме на цих місцях наші пращури здійснювали різні містичні ритуали. Зробила це Полякова не просто так: в ефірі «Сніданку з 1+1» вона вирішила попрощатись з образом минулих років та здійснити обряд спалення кокошника.
Я дуже гарно знаю свого слухача, моя кар’єра в Україні, мої люди в Україні. І вже вісім років я переживаю всю трагедію, яка відбувається в нашій країні. 24 лютого, коли росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, ми всі змінились. І зрозуміли, що треба відмовлятись від минулого. Так, мене зробив відомою кокошник, але ще з початку російської агресії у Криму та Донбасі я ношу корону. Але люди все ще пам’ятають мене з кокошником… Всією Україною люди масово переходять на українську, вони відмовляються від того «руського міра», який прийшов в наші домівки з горем та сльозами. Тому я хочу зробити цей ритуал, взяти цей головний убір, який сьогодні є символом культури, яка прийшла з війною. І цьому не місце в нашій Україні», – відверто розповіла Полякова.
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