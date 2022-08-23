Оля Полякова здійснила обряд спалення кокошника на одному з містичних місць Києва

23 августа 2022 12:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Оля Полякова здійснила обряд спалення кокошника на одному з містичних місць Києва
Співачка Оля Полякова
Пресслужба каналу 1+1

Співачка Оля Полякова здійснила магічний ритуал та спалила у багатті кокошник.

Читайте також«Зірковий десант» приземлився у Луцьку на ювілейну 10-ту акцію «Амбасадор Дитинства»
Ексклюзивно до «Сніданку з 1+1» в ефірі телеканалу ТЕТ долучилась королева української сцени та тренерка «Голосу країни-12» Оля Полякова. Співачка вийшла на пряме включення з одного із столичних містичних місць – пагорбів Татарки, однієї з п’яти лисих гір – Щекавиці.

Як заявила співачка, саме на цих місцях наші пращури здійснювали різні містичні ритуали. Зробила це Полякова не просто так: в ефірі «Сніданку з 1+1» вона вирішила попрощатись з образом минулих років та здійснити обряд спалення кокошника.

Я дуже гарно знаю свого слухача, моя кар’єра в Україні, мої люди в Україні. І вже вісім років я переживаю всю трагедію, яка відбувається в нашій країні. 24 лютого, коли росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, ми всі змінились. І зрозуміли, що треба відмовлятись від минулого. Так, мене зробив відомою кокошник, але ще з початку російської агресії у Криму та Донбасі я ношу корону. Але люди все ще пам’ятають мене з кокошником… Всією Україною люди масово переходять на українську, вони відмовляються від того «руського міра», який прийшов в наші домівки з горем та сльозами. Тому я хочу зробити цей ритуал, взяти цей головний убір, який сьогодні є символом культури, яка прийшла з війною. І цьому не місце в нашій Україні», – відверто розповіла Полякова.

Співачка Оля Полякова / Пресслужба каналу 1+1

Читайте такожЗірки ICTV показали останні фото, зроблені напередодні війни
Співачка кинула в багаття одну з прикрас, у якій раніше давала концерти та знімалась у кліпах. Окрім того, Полякова була дуже відверта у своїх висловлюваннях і промовила сенсаційне заклинання для ворога: «Щоб всі, хто приходить сюди з війною, – щоб на кордоні у них віднімалися руки й ноги, щоб лопнула голова, щоб вони не могли переступити нашого кордону...».

Співачка Оля Полякова / Пресслужба каналу 1+1

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

1+1 Оля Полякова новини війна особисте життя зірок

Матеріали на тему

Як ти?: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 20.08.2022)
Телешоу

Як ти?: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 20.08.2022)
Андрій Бєдняков згадав Україну дитинства та помріяв про Україну майбутнього
Новини

Андрій Бєдняков згадав Україну дитинства та помріяв про Україну майбутнього
Прокинься з Ектором 2022: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 20.08.2022)
Телешоу

Прокинься з Ектором 2022: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 20.08.2022)
МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 20.08.2022)
Телешоу

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 20.08.2022)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 20.08.2022)

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 20.08.2022)
BATURA презентувала пісню «Мій Бій»

BATURA презентувала пісню «Мій Бій»
Прокинься з Ектором 2022: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 13.08.2022)

Прокинься з Ектором 2022: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 13.08.2022)
Танці. World of Dance: СТБ готує до показу прем’єру шоу в оновленій версії

Танці. World of Dance: СТБ готує до показу прем’єру шоу в оновленій версії

Популярне відео

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 20.08.2022)

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 20.08.2022)
BATURA презентувала пісню «Мій Бій»

BATURA презентувала пісню «Мій Бій»
Прокинься з Ектором 2022: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 13.08.2022)

Прокинься з Ектором 2022: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 13.08.2022)
Lida Lee і понад 40 зірок записали пісню до Дня Незалежності України

Lida Lee і понад 40 зірок записали пісню до Дня Незалежності України
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK