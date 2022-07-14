Оля Полякова розповіла, як її донька засинає, вкриваючись українським прапором

Співачка та тренерка «Голосу країни-12» Оля Полякова стала гостею «Сніданку з 1+1».

Раніше Оля Полякова збирала українські стадіони шанувальників, а після повномасштабного вторгнення – виступала на європейських спортивних майданчиках, підтримувала збірну та гастролювала з благодійними концертами світом.

Днями співачка повернулась додому в Україну і вже встигла дати концерт у столичному метро, виступити перед військовими, а також відвідати постраждалі міста Київщини, де поспілкувалась з місцевими жителями.

Я була в Бородянці, Гостомелі, Ірпені. Познайомилась з однією жінкою – Катериною, на жаль, вона втратила домівку і живе у літній кухні. А під час воєнних дій сиділа три дні у погребі, який її врятував. Вона мені налила домашнього вина. І, знаєте, наші люди з гумором завжди. Вона сидить і каже: «Олечка, тож я знаю, навіщо я вижила, – щоб ти до мене приїхала і я тебе побачила», – поділилась Полякова.

Співачка Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

За словами Полякової, після повернення додому вона стала більш спокійною. І додає: багато її подружок, які також через бойові дії змушені були виїхати з дітьми за кордон, хочуть лише якнайшвидшого повернення додому. Приїхавши в Україну разом із молодшою донькою, співачка помітила певні зміни у домашньому побуті. Наприклад, відтепер у чоловіка в спальні поруч з халатом висить автомат.

Окрім того, співачка поділилась тим, як її діти змінились після повномасштабного вторгнення, першою чергою молодша донька Полякової – Аліса. Зараз мама називає доньку неймовірною патріоткою, говорить, що та співає повстанські пісні на пляжі, а засинає, вкриваючись прапором України. Також 10-річна дівчинка перейшла у спілкуванні на українську мову.

Вона абсолютна патріотка, вкривається вночі прапором, розумієте? Носить його з собою, вкривається, а зранку гарно його складає. Вона завзята націоналістка, по доброму кажучи. Аліса перейшла без проблем на українську мову. Це дуже круто, бо перед цим я не могла змусити її говорити українською. Я навіть про це написала пост: не знаю, кого вони там «денацифікують», але те, що вони українізують наших дітей і нас – це 100%, – прокоментувала Полякова.

Оля Полякова з чоловіком та доньками / instagram.com/polyakovamusic

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